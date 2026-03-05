Нафтопровід Дружба, який росіяни серйозно пошкодили наприкінці січня, може відновити роботу протягом місяця-півтора.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час брифінгу за підсумками наради в Офісі президента.

Коли запрацює нафтопровід Дружба

– Ми можемо передати інформацію, що впродовж цих півтора місяця відновлення (нафтопроводу Дружба. – Ред.) можливе… Але це не значить, що буде відновлено те, що було зруйновано, і можна паралельно робити деякі речі, – зазначив глава держави.

Президент висловив занепокоєння через те, що надання Україні фінансової допомоги з боку країн Європейського Союзу залежить від відновлення Дружби для постачання російської нафти до Угорщини та Словаччини.

– Ми все підготуємо, а рішення буде тоді відповідно за ними, – додав глава держави.

Питання відновлення нафтопроводу Дружба прокоментував голова правління НАК Нафтогаз України Сергій Корецький.

– Місяць-півтора ми цілимось в забезпечення технологічної можливості роботи інфраструктури, а паралельно формуємо проєктну кошторисну документацію, яка покаже реальні цифри відновлення і будівництва альтернативи. Тобто підземних резервуарів казематного типу, щоб і надалі ця інфраструктура забезпечувала не тільки чийсь інтерес, а й інтереси держави Україна, – сказав Корецький.

Він нагадав, що внаслідок дронової атаки РФ 27 січня та загоряння суттєвих пошкоджень зазнала основна перекачувальна станція у Бродах Львівської області.

За словами Корецького, ємність нафтопроводу на 75 тис. тонн було зруйновано.

Будівництво підземних резервуарів

Він висловив думку, що відновлення у попередньому вигляді не має ні технологічного, ні безпекового сенсу, адже нова атака Росії знову може завдати пошкоджень.

Тому потрібно збудувати підземні резервуарні парки казематного типу за стандартами НАТО.

– Так звані маневрові резервуарні парки, які дають змогу безперебійно і, підкреслюю, безпечно працювати для різних сортів і типів нафти, – сказав голова правління Нафтогазу.

Він додав, що руйнування одного з елементів нафтопроводу означає пошкодження великого інфраструктурного комплексу. Йдеться про насосні агрегати, компресори, кабельні естакади, щити та панелі управління, електроніку та інше обладнання.

Корецький звернув увагу, що на шляху України до євроінтеграції та членства в ЄС питання екології має фундаментальне значення.

– Тому ми говоримо не просто, вибачте за сленг, що треба перемотати ізолентою і запускати. Йдеться про повноцінний, якісний, технологічний процес, який забезпечить безперебійну й безпечну роботу цієї інфраструктури, – наголосив він.

Корецький наголосив, що після атаки РФ Україна оперативно вжила всіх необхідних заходів, щоб не допустити витоку тисяч тонн нафти назовні та запобігти екологічній катастрофі.

Над ліквідацією пожежі працювали 101 одиниця техніки та 300 фахівців, а також відзначив значні зусилля рятувальників ДСНС.

Видання Bloomberg пише, що ЄС може надати Україні фінансову допомогу для ремонту нафтопроводу Дружба.

Це рішення може бути ухвалене через бажання розблокувати підтримку України та санкції проти Росії, проти яких виступають Угорщина та Словаччина.

