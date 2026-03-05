ЕС рассматривает возможность предоставления Украине финансовой помощи для ремонта нефтепровода Дружба, чтобы разблокировать оказание поддержки Киеву, которую блокируют Венгрия и Словакия.

ЕС о возможностях предоставления Украине средств для ремонта нефтепровода Дружба

Евросоюз рассматривает возможность предоставления Украине финансовой помощи для ремонта нефтепровода Дружба, поврежденного в результате атаки РФ в конце января. Такие усилия вызваны желанием разблокировать поддержку Киева и санкции против РФ, против которых противятся Венгрия и Словакия, аргументируя вето остановкой транзита, пишет Bloomberg.

Отмечается, что Европейская комиссия может оказать поддержку через бюджетную помощь, которую она направляет Украине. ЕС также выразил готовность помочь в проведении экспертизы повреждений нефтепровода.

Напомним, что РФ атаковала объект в январе этого года, что повлекло за собой пожар в резервуаре для хранения, который тушили 10 дней. В результате российского обстрела были повреждены оборудование, кабели электропередачи, трансформаторы и система обнаружения утечек.

Венгрия и Словакия обвинили Украину в нарушении транзита нефти, не признав январскую российскую атаку и подвергнув сомнению масштабы убытков.

В свою очередь, ЕС возмущен нарушением Венгрией обещания предоставить разрешение на кредит Украине.

Следует отметить, что за время войны нефтепровод Дружба был атакован почти два десятка раз. И как отмечают источники Bloomberg, ремонтные работы часто производились во время атак РФ, что ставило под угрозу жизнь рабочих, и к тому же Кремль, вероятно, снова ударит по трубопроводу после его ремонта.

В то же время премьер Словакии Роберт Фицо на фоне ситуации с транзитом нефти снова заговорил об отложении встречи с президентом Владимиром Зеленским, мол, надо сначала скоординироваться с Еврокомиссией по нефтепроводу Дружба.

