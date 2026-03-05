Для снятия вето Венгрии: ЕС может помочь Украине с ремонтом нефтепровода Дружба
- ЕС рассматривает возможности предоставления Украине финансовой поддержки для ремонта поврежденного в результате атаки РФ нефтепровода Дружба.
- Это, по мнению Евросоюза, поспособствует оказанию Киеву помощи, против которой выступают против Венгрия и Словакия.
- Европейская комиссия может оказать поддержку через бюджетную помощь, которую она направляет Украине.
ЕС рассматривает возможность предоставления Украине финансовой помощи для ремонта нефтепровода Дружба, чтобы разблокировать оказание поддержки Киеву, которую блокируют Венгрия и Словакия.
ЕС о возможностях предоставления Украине средств для ремонта нефтепровода Дружба
Евросоюз рассматривает возможность предоставления Украине финансовой помощи для ремонта нефтепровода Дружба, поврежденного в результате атаки РФ в конце января. Такие усилия вызваны желанием разблокировать поддержку Киева и санкции против РФ, против которых противятся Венгрия и Словакия, аргументируя вето остановкой транзита, пишет Bloomberg.
Отмечается, что Европейская комиссия может оказать поддержку через бюджетную помощь, которую она направляет Украине. ЕС также выразил готовность помочь в проведении экспертизы повреждений нефтепровода.
Напомним, что РФ атаковала объект в январе этого года, что повлекло за собой пожар в резервуаре для хранения, который тушили 10 дней. В результате российского обстрела были повреждены оборудование, кабели электропередачи, трансформаторы и система обнаружения утечек.
Венгрия и Словакия обвинили Украину в нарушении транзита нефти, не признав январскую российскую атаку и подвергнув сомнению масштабы убытков.
В свою очередь, ЕС возмущен нарушением Венгрией обещания предоставить разрешение на кредит Украине.
Следует отметить, что за время войны нефтепровод Дружба был атакован почти два десятка раз. И как отмечают источники Bloomberg, ремонтные работы часто производились во время атак РФ, что ставило под угрозу жизнь рабочих, и к тому же Кремль, вероятно, снова ударит по трубопроводу после его ремонта.
В то же время премьер Словакии Роберт Фицо на фоне ситуации с транзитом нефти снова заговорил об отложении встречи с президентом Владимиром Зеленским, мол, надо сначала скоординироваться с Еврокомиссией по нефтепроводу Дружба.