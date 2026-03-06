На Славянском направлении российские войска начали активно применять аналоги украинских дронов-бомбардировщиков Вампиров. Последние несколько дней украинские защитники фиксируют активность вражеских средств поражения, которые пытаются отвлечь внимание и сделать невозможной эффективную разведку.

Об этом сообщает 81 отдельная аэромобильная Слобожанская бригада в составе Десантно-штурмовых войск ВСУ, которая обнародовала видео работы экипажей ББпС Апачи и ЗРДн Horizon Group 7 корпуса ДШВ.

Ситуация на Славянском направлении

По информации 81 бригады, российские войска пытаются проникнуть в район обороны и активно применяют аналоги украинских беспилотников Вампир.

Однако оккупанты исчерпали ресурс живой силы, о чем свидетельствует привлечение подразделений обеспечения к штурмовым и инфильтрационным действиям, заявили украинские защитники.

– Обычно россияне используют ударные дроны-камикадзе типа FPV, барражирующие боеприпасы типа Ланцет и Молния. Однако в последние несколько недель фиксируется использование тяжелых бомберов-гексокоптеров, которые визуально очень похожи на украинский Vampire, – говорится в сообщении.

В 81 бригаде отметили, что зенитчики Horizon Group уничтожили уже пять таких целей. Однако украинские защитники не исключают, что российские оккупанты продолжат наращивание этих средств.

По информации бригады, хотя армия РФ исчерпала некоторые ресурсы, ситуация в полосе обороны остается напряженной, в частности, из-за высокой активности вражеских беспилотников и артиллерии.

Отмечается, что десантники ежедневно ведут ожесточенную борьбу, не допуская прорыва войск РФ на этом участке фронта, и готовятся к более масштабным штурмовым действиям с применением тяжелой техники со стороны россиян.

