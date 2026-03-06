На Словʼянському напрямку російські війська почали активно застосовувати аналоги українських дронів-бомбардувальників Вампірів. Останні декілька днів українські захисники фіксують активність ворожих засобів ураження, які намагаються відвернути увагу та унеможливити ефективну розвідку.

Про це повідомляє 81 окрема аеромобільна Слобожанська бригада у складі Десантно-штурмових військ ЗСУ, яка оприлюднила відео роботи екіпажів ББпС Апачі та ЗРДн Horizon Group 7 корпусу ДШВ.

Ситуація на Словʼянському напрямку

За інформацією 81 бригади, російські війська намагаються проникнути у район оборони та активно застосовують аналоги українських безпілотників Вампір.

Про те, що окупанти вичерпали ресурс живої сили, свідчить залучення підрозділів забезпечення до штурмових та інфільтраційних дій, заявили українські захисники.

– Зазвичай росіяни використовують ударні дрони камікадзе типу FPV, баражуючі боєприпаси типу Ланцет і Молнія. Проте останні декілька тижнів фіксується використання важких бомберів-гексокоптерів, які візуально дуже схожі на український Vampire, – йдеться у повідомленні.

У 81 бригаді зазначили, що зенітники Horizon Group знищили вже п’ять таких цілей. Однак українські захисники не виключають, що російські окупанти продовжать нарощення цих засобів.

За інформацією бригади, хоча армія РФ вичерпала деякі ресурси, проте ситуація у смузі оборони залишається напруженою, зокрема, через високу активність ворожих безпілотників та артилерії.

Зазначається, що десантники щоденно ведуть запеклу боротьбу, не допускаючи прориву військ РФ на цій ділянці фронту та готуються до масштабніших штурмових дій із застосуванням важкої техніки з боку росіян.

