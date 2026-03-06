В Сумской области российские оккупанты похитили 19 украинцев – жителей села Сопич Есманьской общины.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Похищение 19 украинцев в Сумской области

По словам омбудсмена, вероятно, россияне похитили и вывезли жителей села Сопич Есманьской общины, расположенной в Сумской области. Речь идет о 19 гражданах Украины.

Как рассказал Лубинец, сначала с ними пропала связь, а затем их интервью появились на российском канале.

По его мнению, такие действия являются явным нарушением международного гуманитарного права, ведь речь идет о принудительной депортации гражданского населения, грубом пренебрежении законами и обычаями войны.

Омбудсмен отметил, что незамедлительно обратился к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации с требованием организовать срочное посещение граждан Украины, после посещения сообщить мне о состоянии их здоровья и условиях содержания.

– А главное — обеспечить их быстрое возвращение домой, – утверждает Лубинец.

По его словам, Украина настаивает на соблюдении международного права и защите прав своих граждан.

Стоит отметить, что это уже не первый подобный случай. В частности, 21 декабря 2025 года омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что российские войска пересекли государственную границу Украины и вывезли более 50 гражданских жителей из села Грабовское в Сумской области.

