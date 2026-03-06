У Сумській області російські окупанти викрали 19 українців – жителі села Сопич Есманьської громади.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Викрадення 19 українців у Сумській області

За словами омбудсмена, ймовірно, росіяни ймовірно викрали та вивезли жителів села Сопич Есманьської громади, розташованій у Сумській області. Йдеться про 19 громадян України.

Як розповів Лубінець, з ними спочатку зник зв’язок, а згодом їхні інтерв’ю з’явилися на російському каналі.

На його думку, такі дії є явним порушенням міжнародного гуманітарного права, адже йдеться про примусову депортацію цивільного населення, грубе нехтування законами і звичаями війни.

Омбудсмен зазначив, що невідкладно звернувся до уповноваженої з прав людини в Російській Федерації з вимогою організувати термінове відвідування громадян України, після відвідування повідомити мені про стан їхнього здоров’я та умови утримання.

– А головне — забезпечити їхнє швидке повернення додому, – стверджує Лубінець.

За його словами, Україна наполягає на дотриманні міжнародного права та захисті прав своїх громадян.

Варто зазначити, що це вже не перший подібний випадок. Зокрема, 21 грудня 2025 року омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що російські війська перетнули державний кордон України та вивезли понад 50 цивільних жителів з села Грабовське в Сумській області.

