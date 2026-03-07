К концу прошедших суток на фронте произошло 135 боевых столкновений. Российский враг нанес 54 авиационных удара, сбросил 175 управляемых авиабомб, применил 3565 дронов-камикадзе и осуществил 2506 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 7 марта 2026

Потери РФ на 7 марта

личного состава – около 1 272 360 (+1 010) человек,

танков – 11 737 (+3) ед.,

боевых бронированных машин – 24 151 (+3) ед.,

артиллерийских систем – 38 004 (+44) ед.,

реактивных систем залпового огня – 1 670 (+1) ед.,

средств противовоздушной обороны – 1 322 (+2) ед.,

самолетов – 435 ед.,

вертолетов – 349 ед.,

беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 161 858 (+1 868) ед.,

крылатых ракет – 4 384 ед.,

кораблей / катеров – 30 ед.,

подводных лодок – 2 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 81 812 (+170) ед.,

специальной техники – 4 080 ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1473-и сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

