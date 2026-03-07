За прошедшие сутки Силы обороны Украины на фронте ликвидировали не менее 1010 российских военных.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери РФ на 7 марта

личного состава – около 1 272 360 (+1 010) человек,

танков – 11 737 (+3) ед.,

боевых бронированных машин – 24 151 (+3) ед.,

артиллерийских систем – 38 004 (+44) ед.,

реактивных систем залпового огня – 1 670 (+1) ед.,

средств противовоздушной обороны – 1 322 (+2) ед.,

самолетов – 435 ед.,

вертолетов – 349 ед.,

беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 161 858 (+1 868) ед.,

крылатых ракет – 4 384 ед.,

кораблей / катеров – 30 ед.,

подводных лодок – 2 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 81 812 (+170) ед.,

специальной техники – 4 080 ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1473-и сутки.

Сейчас смотрят

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ЗСУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.