Потери РФ на 7 марта: ВСУ уничтожили 1010 оккупантов и 53 единицы тяжелой техники
За прошедшие сутки Силы обороны Украины на фронте ликвидировали не менее 1010 российских военных.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери РФ на 7 марта
- личного состава – около 1 272 360 (+1 010) человек,
- танков – 11 737 (+3) ед.,
- боевых бронированных машин – 24 151 (+3) ед.,
- артиллерийских систем – 38 004 (+44) ед.,
- реактивных систем залпового огня – 1 670 (+1) ед.,
- средств противовоздушной обороны – 1 322 (+2) ед.,
- самолетов – 435 ед.,
- вертолетов – 349 ед.,
- беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 161 858 (+1 868) ед.,
- крылатых ракет – 4 384 ед.,
- кораблей / катеров – 30 ед.,
- подводных лодок – 2 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 81 812 (+170) ед.,
- специальной техники – 4 080 ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1473-и сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ЗСУ
