За прошедшие сутки Силы обороны Украины на фронте ликвидировали не менее 1010 российских военных.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери РФ на 7 марта

  • личного состава – около 1 272 360 (+1 010) человек,
  • танков – 11 737 (+3) ед.,
  • боевых бронированных машин – 24 151 (+3) ед.,
  • артиллерийских систем – 38 004 (+44) ед.,
  • реактивных систем залпового огня – 1 670 (+1) ед.,
  • средств противовоздушной обороны – 1 322 (+2) ед.,
  • самолетов – 435 ед.,
  • вертолетов – 349 ед.,
  • беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 161 858 (+1 868) ед.,
  • крылатых ракет – 4 384 ед.,
  • кораблей / катеров – 30 ед.,
  • подводных лодок – 2 ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 81 812 (+170) ед.,
  • специальной техники – 4 080 ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1473-и сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ЗСУ

