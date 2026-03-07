В Украине ужесточаются требования безопасности к кандидатам на работу в школах и детских садах. Соответствующее решение правительство приняло 6 марта, чтобы предотвратить трудоустройство лиц, которые могут представлять угрозу для детей.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

Какие проверки будут проходить кандидаты

Как сообщили в Министерстве образования и науки Украины, новый порядок устанавливает четкие критерии, по которым человек может не допустить к работе с детьми в учреждениях дошкольного и общего среднего образования.

Основанием для отказа в трудоустройстве может служить наличие судимости за уголовные правонарушения, в том числе преступления против детей.

Теперь кандидаты на работу в детских садах должны предоставить выписку об отсутствии судимости. Это можно сделать через приложение Дия.

Для трудоустройства в учреждениях общего среднего образования, кроме такой выписки, также понадобится справка от Национальной полиции Украины об отсутствии правонарушений, связанных с буллингом или жестоким обращением с детьми.

— Предложенный механизм позволит предотвратить трудоустройство в учебных заведениях лиц, которые могут представлять угрозу для детей, и будет способствовать формированию безопасной образовательной среды, – отметили в министерстве.

Кроме того, принятое решение отвечает международным обязательствам Украины, в частности, положениям Конвенции ООН о правах ребенка.

Ранее мы сообщали, что в киевских школах весенние каникулы начнутся 23 марта и продлятся неделю – до 29 марта. В то же время заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский заявил, что в некоторых школах учебный год может длиться дольше обычного.

