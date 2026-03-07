В Україні посилюють безпекові вимоги до кандидатів на роботу в школах і дитячих садках. Відповідне рішення уряд ухвалив 6 березня, щоб запобігти працевлаштуванню осіб, які можуть становити загрозу для дітей.

Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки України.

Які перевірки проходитимуть кандидати

Як повідомили у Міністерстві освіти і науки України, новий порядок встановлює чіткі критерії, за якими людину можуть не допустити до роботи з дітьми у закладах дошкільної та загальної середньої освіти.

Підставою для відмови у працевлаштуванні може бути наявність судимості за кримінальні правопорушення, зокрема злочини проти дітей.

Відтепер кандидати на роботу в дитячих садках повинні надати витяг про відсутність судимості. Це можна зробити через застосунок Дія.

Для працевлаштування в закладах загальної середньої освіти, окрім такого витягу, також знадобиться довідка від Національної поліції України про відсутність правопорушень, пов’язаних із булінгом або жорстоким поводженням із дітьми.

— Запропонований механізм дасть змогу запобігти працевлаштуванню в закладах освіти осіб, які можуть становити загрозу для дітей, та сприятиме формуванню безпечного освітнього середовища, – наголосили у міністерстві.

Крім того, ухвалене рішення відповідає міжнародним зобов’язанням України, зокрема положенням Конвенції ООН про права дитини.

Раніше ми повідомляли, що у київських школах весняні канікули розпочнуться 23 березня та триватимуть тиждень – до 29 березня. Водночас заступник голови КМДА Валентин Мондриївський заявив, що у деяких школах навчальний рік може тривати довше, ніж зазвичай.

