Президент США Дональд Трамп заявил, что главным препятствием для завершения войны между Украиной и Россией является сильная вражда между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Об этом американский лидер сказал во время выступления на саммите Щит Америки.

Заявление Трампа о завершении войны в Украине

По словам президента США, переговоры о завершении войны уже неоднократно подходили очень близко к заключению соглашения, однако каждый раз одна из сторон отступала.

— Вы понимаете, ненависть между Путиным и его коллегой настолько велика… Казалось бы, Украина и Россия могли бы найти хоть немного взаимопонимания, но этого нет. И ненависть настолько сильна, что им очень трудно прийти к решению, — заявил Трамп.

Он также отметил, что Украина и Россия уже много раз находились на грани договоренностей, но окончательное решение так и не было принято.

Трамп также подчеркнул, что, по его мнению, война больше всего вредит именно Украине и России, которые несут основные потери.

При этом он заявил, что США не имеют такого прямого влияния от войны, поскольку страны разделяет океан.

— На самом деле это не оказывает на нас такого большого влияния, потому что нас разделяет океан. Я делаю это как услугу Европе и как услугу человечеству, — сказал Трамп.

Ранее специальный представитель президента США Стив Уиткофф заявил, что переговоры между Украиной, США и Россией продолжаются.

По его словам, стороны работают над формулировкой мирного соглашения, которое должно положить конец полномасштабной войне России против Украины.

