Президент США Дональд Трамп заявив, що головною перешкодою для завершення війни між Україною та Росією є сильна ворожнеча між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.

Про це американський лідер сказав під час виступу на саміті Щит Америки.

Заява Трампа щодо завершення війни в Україні

За словами президента США, переговори щодо завершення війни вже неодноразово підходили дуже близько до укладення угоди, однак щоразу одна зі сторін відступала.

Зараз дивляться

— Ви розумієте, ненависть між Путіним і його колегою настільки велика… Здавалося б, Україна і Росія могли б знайти хоч трохи взаєморозуміння, але цього немає. І ненависть настільки сильна, що їм дуже важко дійти до рішення, — заявив Трамп.

Він також зазначив, що Україна та Росія вже багато разів знаходилися на межі домовленостей, але остаточне рішення так і не було ухвалене.

Трамп також наголосив, що, на його думку, війна найбільше шкодить саме Україні та Росії, які несуть основні втрати.

При цьому він заявив, що США не мають такого прямого впливу від війни, оскільки країни розділяє океан.

— Насправді це не має такого великого впливу на нас, тому що нас розділяє океан. Я роблю це як послугу Європі та як послугу людству, — сказав Трамп.

Раніше спеціальний представник президента США Стів Віткофф заявив, що переговори між Україною, США та Росією тривають.

За його словами, сторони працюють над формулюванням мирної угоди, яка має покласти край повномасштабній війні Росії проти України.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.