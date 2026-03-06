Переговоры по Украине продолжаются, в ближайшие недели ожидается прогресс — Уиткофф
- Спецпредставитель президента США Стив Виткофф заявил, что переговоры между Украиной, США и РФ продолжаются, а в ближайшие недели ожидается прогресс.
- Он подчеркнул, что недавние масштабные обмены пленными стали результатом трехсторонних встреч в Женеве под руководством Дональда Трампа.
Переговоры между командами Украины, США и России продолжатся, а в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс.
Об этом заявил специальный представитель президента США Стив Уиткофф.
Уиткофф о переговорах Украины, США и РФ
По словам спецпредставителя главы Белого дома, продолжается работа над формулировкой мирного соглашения, которое раз и навсегда положит конец полномасштабной войне России против Украины.
– Переговоры продолжаются. В ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс, – сказал Уиткофф.
Он утверждает, что обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся в результате трехсторонних переговоров с участием США в Женеве под руководством американского президента Дональда Трампа.
– Под руководством президента мы продолжаем достигать значительных результатов, работая над формулировкой мирного соглашения, которое раз и навсегда положит конец войне, – подчеркнул Виткофф.
Кроме этого, спецпредставитель президента США поблагодарил правительство Швейцарии за проведение трехсторонних переговоров.
Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова возобновить переговоры о прекращении войны, когда к этому будет готова американская сторона.
В четверг, 5 марта, в рамках обмена пленными вернулись домой 200 украинцев. Уже на следующий день, 6 марта, 300 украинских защитников и двух гражданских удалось освободить из российского плена.