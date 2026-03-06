Переговоры между командами Украины, США и России продолжатся, а в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс.

Об этом заявил специальный представитель президента США Стив Уиткофф.

Уиткофф о переговорах Украины, США и РФ

По словам спецпредставителя главы Белого дома, продолжается работа над формулировкой мирного соглашения, которое раз и навсегда положит конец полномасштабной войне России против Украины.

– Переговоры продолжаются. В ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс, – сказал Уиткофф.

Он утверждает, что обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся в результате трехсторонних переговоров с участием США в Женеве под руководством американского президента Дональда Трампа.

– Под руководством президента мы продолжаем достигать значительных результатов, работая над формулировкой мирного соглашения, которое раз и навсегда положит конец войне, – подчеркнул Виткофф.

Кроме этого, спецпредставитель президента США поблагодарил правительство Швейцарии за проведение трехсторонних переговоров.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова возобновить переговоры о прекращении войны, когда к этому будет готова американская сторона.

В четверг, 5 марта, в рамках обмена пленными вернулись домой 200 украинцев. Уже на следующий день, 6 марта, 300 украинских защитников и двух гражданских удалось освободить из российского плена.

