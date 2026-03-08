На южном направлении Силам обороны Украины удалось восстановить контроль над территорией в 400-435 км и сорвать планы российских войск по весеннему наступлению.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного пресс-брифинга с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном в Киеве.

Зеленский об операции ВСУ на Юге

По словам президента, на Юге Украины за последние полтора месяца ВСУ провели ряд важных действий по обороне и на некоторых направлениях по наступлению, которые связаны исключительно с тем, чтобы сорвать российские планы.

– Мы считаем, что достаточно успешные: восстановили контроль над примерно 400-435 км, – сказал Зеленский.

Как отметил президент, ситуация на южном направлении остается сложной. Однако он добавил, что украинские защитники находятся в хорошем настроении, чем это было в конце 2025 года.

По мнению президента, главные цели армии России заключаются в том, чтобы захватить Восток Украины, в частности, Донецкую и Луганскую области.

Однако планы российских войск не изменились, рассказал Зеленский. Оккупанты просто не имеют возможности их реализовать из-за скоординированных действий Сил обороны Украины, подчеркнул президент.

В пятницу, 6 марта, во время визита в Донецкую область Зеленский рассказал, что российские оккупанты не отказываются от войны и готовят весеннее наступление на территорию Украины.

