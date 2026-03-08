На південному напрямку Силам оборони України вдалося відновити контроль над територією у 400-435 км та зірвати плани російських військ щодо весняного наступу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільного пресбрифінгу з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном у Києві.

Зеленський про операцію ЗСУ на Півдні

За словами президента, на Півдні України за останні місяця півтора ЗСУ провели низку важливих дій щодо оборони і на деяких напрямках щодо наступу, які пов’язані виключно з тим, щоб зірвати російські плани.

– Ми вважаємо, що достатньо успішні: відновили контроль над десь близько 400-435 км, – сказав Зеленський.

Як зазначив президент, ситуація на південному напрямку залишається складною. Проте він додав, що українські захисники перебувають у гарному настрої, ніж це було наприкінці 2025 року.

На думку президента, головні цілі армії Росії полягають у тому, щоб захопити Схід України, зокрема, Донецьку та Луганську області.

Проте плани російських військ не змінилися, розповів Зеленський. Окупанти просто не мають можливості їх реалізувати через скоординовані дії Сил оборони України, наголосив президент.

У п’ятницю, 6 березня, під час візиту в Донецьку область Зеленський розповів, що російські окупанти не відмовляються від війни та готують весняний наступ на територію України.

