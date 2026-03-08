ЗСУ уразили Панцир-С1, катер БК-16 та пункти управління РФ
- Сили оборони України завдали серії результативних ударів по військових об’єктах ворога, уразивши комплекс Панцир-С1, катер БК-16 та численні пункти управління у Криму та РФ.
- Системне нищення інфраструктури окупантів суттєво послаблює можливості Росії з координації безпілотних систем та управління військами на фронті.
Сили оборони завдали серії уражень по військових об’єктах на тимчасово окупованих територіях України та у Росії, внаслідок чого уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С1, катер БК-16 та пункти управління.
Ураження ЗРГК Панцир-С1, катеру БК-16 і пунктів управління
Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, серію ударів завдали 7 березня та у ніч на 8 березня 2026 року.
За даними Генштабу, внаслідок атаки уражено ракетно-гарматний комплекс Панцир-С1 та десантний катер БК-16 у районі Новоозерного на території окупованого Криму.
Водночас Сили оборони України атакували пункти управління безпілотниками у районі Красносільського у Криму, Дунайці на території Бєлгородської області РФ, у Гуляйполі Запорізької області та Селидовому Донецької області.
Крім цього, під ударами опинилися командно-спостережні пункти підрозділів російських військ у районах Нижнього Рогачика Запорізької області, Новопетриківки, Волновахи та Селидового Донецької області.
– Остаточні результати та масштаби збитків уточнюються, – йдеться у повідомленні.
Як зазначили у Генштабі ЗСУ, системне ураження засобів протиповітряної оборони, пунктів управління та військової інфраструктури послаблює можливості Росії з управління військами, координації безпілотних систем та ведення бойових дій.