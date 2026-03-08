Сили оборони завдали серії уражень по військових об’єктах на тимчасово окупованих територіях України та у Росії, внаслідок чого уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С1, катер БК-16 та пункти управління.

Ураження ЗРГК Панцир-С1, катеру БК-16 і пунктів управління

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, серію ударів завдали 7 березня та у ніч на 8 березня 2026 року.

За даними Генштабу, внаслідок атаки уражено ракетно-гарматний комплекс Панцир-С1 та десантний катер БК-16 у районі Новоозерного на території окупованого Криму.

Водночас Сили оборони України атакували пункти управління безпілотниками у районі Красносільського у Криму, Дунайці на території Бєлгородської області РФ, у Гуляйполі Запорізької області та Селидовому Донецької області.

Крім цього, під ударами опинилися командно-спостережні пункти підрозділів російських військ у районах Нижнього Рогачика Запорізької області, Новопетриківки, Волновахи та Селидового Донецької області.

– Остаточні результати та масштаби збитків уточнюються, – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у Генштабі ЗСУ, системне ураження засобів протиповітряної оборони, пунктів управління та військової інфраструктури послаблює можливості Росії з управління військами, координації безпілотних систем та ведення бойових дій.

