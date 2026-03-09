В Украине современное законодательство о труде и социальной защите предусматривает равные права и возможности для обоих родителей в вопросах ухода за ребенком. В частности, мужчины имеют такое же право на получение отпуска по уходу за ребенком (так называемого декретного отпуска), как и женщины.

Факты ICTV узнавали у адвоката Адвокатского бюро Ивана Хомича Елены Воронковой, может ли мужчина оформить декретный отпуск в Украине и дает ли это право на отсрочку.

Когда мужчина может взять декретный отпуск

По словам адвоката, в 2021 году был принят закон Украины О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению равных возможностей матери и отца в уходе за ребенком, по которому, согласно статье 179 Кодекса законов о труде Украины, мужчины могут наравне с женщинами уйти в декретный отпуск.

Он возможен при подаче соответствующего заявления на имя работодателя и подтверждении рождения у него ребенка. То есть при наличии свидетельства о рождении, в котором он указан отцом, а также справки с места работы (учебы, службы) жены о том, что она вышла на работу до окончания срока этого отпуска.

Декретный отпуск для мужчин в 2026 году и отсрочка от мобилизации

— Мужчины, которые находятся в декретном отпуске, а точнее отпуске по уходу за ребенком, имеют право на оформление отсрочки, но только при наличии совокупности условий, — говорит адвокат.

В частности, это те же условия, которые предусмотрены для получения отсрочки в связи с:

самостоятельным воспитанием ребенка до 18 лет — если второй из родителей такого ребенка (детей) умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, объявлен умершим, отбывает наказание в местах лишения свободы;

когда лицо самостоятельно воспитывает и содержит ребенка по решению суда.

Декретный отпуск для мужчин, проходящих военную службу

— Если же мы говорим о возможности уйти в декретный отпуск мужчине, который сейчас проходит службу, то это возможно только в случае, если мать ребенка также военнослужащая, — отмечает адвокат.

Итак, мужчинам предоставили равные возможности с женщинами относительно пребывания в декретном отпуске, но эти законодательные нормы были приняты еще до введения военного положения и не отменяют мобилизационные мероприятия.

