Декретна відпустка для чоловіків: чи дає право на відстрочку догляд за дитиною
В Україні сучасне законодавство про працю та соціальний захист передбачає рівні права та можливості для обох батьків у питаннях догляду за дитиною. Зокрема, чоловіки мають таке ж право на отримання відпустки для догляду за дитиною (так званої декретної відпустки), як і жінки.
Факти ICTV дізнавалися в адвоката Адвокатського бюро Івана Хомича Олени Воронкової, чи може чоловік оформити декретну відпустку в Україні та чи дає це право на відстрочку.
Коли чоловік може взяти декретну відпустку
За словами адвоката, у 2021 році було ухвалено закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька у догляді за дитиною, за яким, згідно зі статтею 179 Кодексу законів про працю України, чоловіки можуть нарівні з жінками піти у декретну відпустку.
Це можливо за умови подання відповідної заяви на ім‘я роботодавця та підтвердження народження в нього дитини. Тобто за наявності свідоцтва про народження, в якому він вказаний батьком, а також довідки з місця роботи (навчання, служби) дружини про те, що вона вийшла на роботу до закінчення терміну цієї відпустки.
Декретна відпустка для чоловіків у 2026 році і відстрочка від мобілізації
– Чоловіки, які перебувають у декретній відпустці, а точніше відпустці для догляду за дитиною, мають право на оформлення відстрочки, але тільки за наявності сукупності умов, – говорить адвокат.
Це ті самі умови, які передбачені для отримання відстрочки у зв‘язку з:
- самостійним вихованням дитини до 18 років – якщо другий з батьків такої дитини (дітей) помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, оголошений померлим, відбуває покарання у місцях позбавлення волі;
- коли особа самостійно виховує та утримує дитину за рішенням суду.
Декретна відпустка для чоловіків, що проходять військову службу
– Якщо ж ми кажемо про можливість піти у декретну відпустку чоловіку, який наразі проходить службу, то він може це зробити, тільки якщо мати дитини також є військовослужбовицею, – відмічає адвокат.
Отже, чоловікам надали рівні можливості з жінками щодо перебування у декретній відпустці, але ці законодавчі норми були ухвалені до введення воєнного стану та не відміняють мобілізаційні заходи.