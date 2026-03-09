В Україні сучасне законодавство про працю та соціальний захист передбачає рівні права та можливості для обох батьків у питаннях догляду за дитиною. Зокрема, чоловіки мають таке ж право на отримання відпустки для догляду за дитиною (так званої декретної відпустки), як і жінки.

Факти ICTV дізнавалися в адвоката Адвокатського бюро Івана Хомича Олени Воронкової, чи може чоловік оформити декретну відпустку в Україні та чи дає це право на відстрочку.

Коли чоловік може взяти декретну відпустку

За словами адвоката, у 2021 році було ухвалено закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька у догляді за дитиною, за яким, згідно зі статтею 179 Кодексу законів про працю України, чоловіки можуть нарівні з жінками піти у декретну відпустку.

Це можливо за умови подання відповідної заяви на ім‘я роботодавця та підтвердження народження в нього дитини. Тобто за наявності свідоцтва про народження, в якому він вказаний батьком, а також довідки з місця роботи (навчання, служби) дружини про те, що вона вийшла на роботу до закінчення терміну цієї відпустки.

Декретна відпустка для чоловіків у 2026 році і відстрочка від мобілізації

– Чоловіки, які перебувають у декретній відпустці, а точніше відпустці для догляду за дитиною, мають право на оформлення відстрочки, але тільки за наявності сукупності умов, – говорить адвокат.

Це ті самі умови, які передбачені для отримання відстрочки у зв‘язку з:

самостійним вихованням дитини до 18 років – якщо другий з батьків такої дитини (дітей) помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, оголошений померлим, відбуває покарання у місцях позбавлення волі;

коли особа самостійно виховує та утримує дитину за рішенням суду.

Декретна відпустка для чоловіків, що проходять військову службу

– Якщо ж ми кажемо про можливість піти у декретну відпустку чоловіку, який наразі проходить службу, то він може це зробити, тільки якщо мати дитини також є військовослужбовицею, – відмічає адвокат.

Отже, чоловікам надали рівні можливості з жінками щодо перебування у декретній відпустці, але ці законодавчі норми були ухвалені до введення воєнного стану та не відміняють мобілізаційні заходи.

