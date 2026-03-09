Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет госпитализирован в одно из медицинских учреждений Киева.

Об этом сообщает Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) 9 марта.

Госпитализация патриарха Филарета 9 марта

– Сообщаем, что в связи с ухудшением состояния здоровья святейшего патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета госпитализировали в одно из медицинских учреждений города Киева, – говорится в сообщении.

Отмечается, что он находится под наблюдением врачей и получает необходимую медицинскую помощь.

В Украинской православной церкви Киевского патриархата призывают архиереев, духовенство, монашество, всех верующих возносить усиленные молитвы за здоровье и выздоровление Филарета.

В то же время заместитель главы Управления внешних церковных связей Православной церкви Украины, архиепископ Евстратий Зоря призвал всеукраинскую паству возносить усиленные молитвы за здоровье патриарха.

Патриарх Филарет: биография и факты из жизни

Стоит отметить, что патриарх Филарет родился 23 января 1929 года. Сейчас ему 97 лет.

В 1995–2018 годах он был патриархом Киевским и всей Руси-Украины Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).

По данным из открытых источников, с 15 декабря 2018 года Филарет носит титул – почетный патриарх.

