Теракт во Львове 22 февраля: в больнице скончался военный НГУ Иосиф Павлинский
- В больнице скончался нацгвардеец Иосиф Павлинский.
- Он получил ранения во время второго взрыва на месте теракта во Львове 22 февраля.
В больнице скончался 31-летний военнослужащий Национальной гвардии Украины Иосиф Павлинский, пострадавший во время теракта во Львове 22 февраля.
Об этом 4 марта сообщил мэр Львова Андрей Садовой.
Умер Иосиф Павлинский, пострадавший во время теракта во Львове
По словам Садового, Иосиф Павлинский прибыл вместе с другими службами после первого взрыва во Львове 22 февраля.
Он помогал правоохранителям и спасателям оттеснять людей и создавать безопасный периметр вокруг места происшествия.
Именно в этот момент произошел второй взрыв, в результате которого военный получил тяжелые ранения.
Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.
Павлинский Иосиф был родом из села Баковцы на Львовщине. У него остались жена и маленькая дочь.
Теракт во Львове 22 февраля: что известно
Напомним, что теракт во Львове произошел в ночь на 22 февраля на улице Данилишина.
Около 00:30 на линию 102 поступило сообщение о проникновении в магазин. Когда на место происшествия прибыл первый экипаж Патрульной полиции Украины, раздался мощный взрыв.
Впоследствии, когда на место прибыл второй экипаж правоохранителей, произошел еще один взрыв.
В результате атаки погибла 23-летняя патрульная полицейская Виктория Шпилька. Еще около 25 человек получили ранения, среди них были правоохранители и гражданские.
Взрывами был поврежден служебный патрульный автомобиль полиции, гражданский транспорт и здания рядом.
Правоохранители открыли уголовное производство по факту террористического акта.
Подозреваемой в его совершении является 33-летняя жительница Ровенской области.
Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.
По версии следствия, женщина оставила взрывчатку в мусорном баке возле магазина.
Она утверждает, что согласилась на предложение неизвестного куратора из-за долгов, рассчитывая получить за это около $2 тис.
Менее чем через неделю после трагедии в городе обнаружили еще один опасный предмет.
Утром 28 февраля во дворе на улице Владимира Великого во Львове возле контейнерной площадки нашли замаскированную боевую гранату.
Подозрительный предмет заметила дворничка и сообщила о нем соответствующим службам.
Территорию сразу оградили, а на место вызвали взрывотехников. Специалисты подтвердили, что это настоящая боевая граната, после чего ее обезвредили.
Сейчас полиция устанавливает, как опасный предмет оказался в жилом районе.
