В больнице скончался 31-летний военнослужащий Национальной гвардии Украины Иосиф Павлинский, пострадавший во время теракта во Львове 22 февраля.

Об этом 4 марта сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

По словам Садового, Иосиф Павлинский прибыл вместе с другими службами после первого взрыва во Львове 22 февраля.

Он помогал правоохранителям и спасателям оттеснять людей и создавать безопасный периметр вокруг места происшествия.

Именно в этот момент произошел второй взрыв, в результате которого военный получил тяжелые ранения.

Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.

Павлинский Иосиф был родом из села Баковцы на Львовщине. У него остались жена и маленькая дочь.

Теракт во Львове 22 февраля: что известно

Напомним, что теракт во Львове произошел в ночь на 22 февраля на улице Данилишина.

Около 00:30 на линию 102 поступило сообщение о проникновении в магазин. Когда на место происшествия прибыл первый экипаж Патрульной полиции Украины, раздался мощный взрыв.

Впоследствии, когда на место прибыл второй экипаж правоохранителей, произошел еще один взрыв.

В результате атаки погибла 23-летняя патрульная полицейская Виктория Шпилька. Еще около 25 человек получили ранения, среди них были правоохранители и гражданские.

Взрывами был поврежден служебный патрульный автомобиль полиции, гражданский транспорт и здания рядом.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту террористического акта.

Подозреваемой в его совершении является 33-летняя жительница Ровенской области.

Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

По версии следствия, женщина оставила взрывчатку в мусорном баке возле магазина.

Она утверждает, что согласилась на предложение неизвестного куратора из-за долгов, рассчитывая получить за это около $2 тис.

Менее чем через неделю после трагедии в городе обнаружили еще один опасный предмет.

Утром 28 февраля во дворе на улице Владимира Великого во Львове возле контейнерной площадки нашли замаскированную боевую гранату.

Подозрительный предмет заметила дворничка и сообщила о нем соответствующим службам.

Территорию сразу оградили, а на место вызвали взрывотехников. Специалисты подтвердили, что это настоящая боевая граната, после чего ее обезвредили.

Сейчас полиция устанавливает, как опасный предмет оказался в жилом районе.

