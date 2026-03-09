Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета госпіталізували до одного з медичних закладів Києва.

Про це повідомляє Українська православна церква Київського патріархату (УПЦ КП) 9 березня.

Госпіталізація патріарха Філарета 9 березня

– Повідомляємо, що у зв’язку з погіршенням стану здоров’я святійшого патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета госпіталізували до одного з медичних закладів міста Києва, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що він перебуває під наглядом лікарів та отримує необхідну медичну допомогу.

Заступник очільника Управління зовнішніх церковних зв’язків Православної церкви України, архієпископ Євстратій Зоря закликав всеукраїнську паству підносити посилені молитви за здоровʼя патріарха.

Патріарх Філарет: біографія та факти з життя

Патріарх Філарет народився 23 січня 1929 року. Зараз йому 97 років.

У 1995–2018 роках він був патріархом Київським і всієї Русі-України Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП).

За даними з відкритих джерел, з 15 грудня 2018 року Філарет носить титул Почесний патріарх.

