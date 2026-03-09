После долгой и довольно холодной зимы украинцы постепенно чувствуют приход настоящей весны. Первые теплые лучи солнца уже согревают города страны, в том числе и Харьков. Погода становится мягче, температура воздуха постепенно повышается.

Какая будет погода в Харькове в марте, читайте в нашем материале.

Прогноз погоды в Харькове на март 2026 года

По климатическим наблюдениям Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, март в регионе обычно является переходным месяцем от зимы к весне. В этот период температура колеблется, в частности ночные морозы могут сменяться довольно теплыми дневными показателями.

По данным Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, в марте 2026 года ожидаются средние показатели, близкие к многолетней норме:

Средняя месячная температура воздуха прогнозируется на уровне 1,4° тепла;

Среднее месячное количество осадков ожидается около 42 мм.

Итак, погода в Харькове на март 2026 года останется типичной для этого месяца. Поэтому еще возможны ночные заморозки, однако дневные температуры будут постепенно расти, а осадки будут умеренными, частично в виде дождя и мокрого снега. Постепенное потепление в Харькове начнется именно в середине месяца.

Погода в Харькове на март: прогноз синоптиков на неделю

Синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии прогнозируют, что в ближайшие дни погоду в Харькове будет определять область повышенного атмосферного давления.

Такие условия способствуют сухой и относительно спокойной погоде. Поэтому в ближайшее время в городе не прогнозируют значительных осадков, а небо будет преимущественно ясным или с переменной облачностью.

По информации Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, в начале недели в городе сохранится стабильная весенняя погода без существенных осадков:

10 марта в Харькове ожидается переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер будет западного направления со скоростью 5-10 м/с. Ночью температура воздуха составит от 2° мороза до 3° тепла, а днем поднимется до 8-13° тепла.

11 марта также обещает быть без осадков. Прогнозируют переменную облачность и юго-западный ветер со скоростью 3–8 м/с. В ночные часы температура будет колебаться от 2° мороза до 3° тепла, а днем воздух прогреется до 10–15° тепла.

В период с 12 по 16 марта в Харькове будет преобладать сухая погода. Ночью температура воздуха составит от 1° мороза до 6° тепла, а днем ожидается в пределах 8–15° тепла.

Погода в Харькове в марте: прогноз на вторую половину месяца

Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, с 16 по 23 марта на климатических картах региона появляются розовые оттенки. Поэтому стоит ожидать теплой погоды, вероятного превышения климатической нормы.

Таким образом, температура в Харькове в это время может быть немного выше обычной для этого времени года. По предварительным оценкам, днем воздух будет прогреваться примерно до +14…+18°C.

Что касается периода с 23 по 30 марта, то по картам температурных аномалий в большинстве регионов Украины также прогнозируют превышение климатической нормы. Однако в Харькове температура, вероятно, будет оставаться близкой к средним показателям для конца марта.

Во второй половине марта в Харькове постепенно будет происходить потепление, прежде всего в ночные часы. Именно повышение ночных температур будет способствовать росту среднесуточных показателей температуры. При этом дневные значения будут оставаться примерно на одном уровне, без резких скачков, что характерно для переходного весеннего периода.

