Після тривалої та доволі холодної зими українці поступово відчувають прихід справжньої весни. Перші теплі промені сонця вже зігрівають міста країни, зокрема й Харків. Погода стає м’якшою, температура повітря поступово підвищується.

Якою буде погода у Харкові у березні, чекайте в нашому матеріалі.

Прогноз погоди у Харкові на березень 2026 року

За кліматичними спостереженнями Харківського регіонального центру з гідрометеорології, березень у регіоні зазвичай є перехідним місяцем від зими до весни. У цей період температура коливається, зокрема нічні морози можуть змінюватися доволі теплими денними показниками.

За даними Харківського регіонального центру з гідрометеорології, у березні 2026 року очікуються середні показники, близькі до багаторічної норми:

Середня місячна температура повітря прогнозується на рівні 1,4° тепла;

Середня місячна кількість опадів очікується близько 42 мм.



Отже, погода у Харкові на березень 2026 залишатиметься типовою для цього місяця. Тому ще можливі нічні заморозки, проте денні температури поступово зростатимуть, а опади будуть помірними, частково у вигляді дощу та мокрого снігу. Поступове потепління в Харкові почнеться саме в середині місяця.

Погода у Харкові на березень: прогноз синоптиків на тиждень

Синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології прогнозують, що найближчими днями погоду в Харкові визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску.

Такі умови сприяють сухій та відносно спокійній погоді. Тож найближчим часом у місті не прогнозують значних опадів, а небо буде переважно ясним або з мінливою хмарністю.

За інформацією Харківського регіонального центру з гідрометеорології, на початку тижня в місті збережеться стабільна весняна погода без істотних опадів:

10 березня у Харкові очікується мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер буде західного напрямку зі швидкістю 5–10 м/с. Уночі температура повітря становитиме від 2° морозу до 3° тепла, а вдень підніметься до 8–13° тепла.

11 березня також обіцяє бути без опадів. Прогнозують мінливу хмарність і південно-західний вітер зі швидкістю 3–8 м/с. У нічні години температура коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла, а вдень повітря прогріється до 10–15° тепла.

У період з 12 до 16 березня у Харкові переважатиме суха погода. Уночі температура повітря становитиме від 1° морозу до 6° тепла, а вдень очікується в межах 8–15° тепла.

Погода в Харкові у березні: прогноз на другу половину місяця

Відповідно до даних Європейського центру середньострокових прогнозів погоди, з 16 до 23 березня на кліматичних картах регіону з’являються рожеві відтінки. Тож варто очікувати на теплу погоду, ймовірне перевищення кліматичної норми.

Отже, температура у Харкові в цей час може бути трохи вищою за звичайну для цієї пори року. За попередніми оцінками, вдень повітря прогріватиметься приблизно до +14…+18°C.

Щодо періоду з 23 до 30 березня, то за картами температурних аномалій у більшості регіонів України також прогнозують перевищення кліматичної норми. Однак у Харкові температура, ймовірно, залишатиметься близькою до середніх показників для кінця березня.

У другій половині березня у Харкові поступово відбуватиметься потепління, насамперед у нічні години. Саме підвищення нічних температур сприятиме зростанню середньодобових показників температури. При цьому денні значення залишатимуться приблизно на одному рівні, без різких стрибків, що характерно для перехідного весняного періоду.

