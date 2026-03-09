Холодная погода и оттепель в конце февраля усложнили задачу российским войскам на фронте. На многих участках, особенно в лесополосах и низинах, образовалось много размытых дорог, поэтому влажная почва затрудняет передвижение техники и пехоты.

Сколько территории оккупировала Россия в феврале и где больше всего столкновений, читайте в нашем материале.

Сколько территории Украина потеряла в феврале

Аналитики DeepState рассказали, сколько территории Украины оккупировано в феврале. В прошлом месяце Россия захватила 126 кв. км украинских земель. Это примерно в два раза меньше, чем в январе, и самый маленький прирост с июля 2024 года, говорят аналитики DeepState.

Сейчас смотрят

Хотя прирост и меньше, это не значит, что обстрелы и атаки стали реже. Враг до сих пор проводит много штурмовых действий, хотя их подразделения теперь меньше по численности.

Сколько км территории Россия оккупировала в феврале и где активные продвижения

Самые горячие участки фронта остаются прежними:

Покровский участок — здесь приходится 31% всех штурмов, далее идут Гуляйпольский (21%), Константиновский (13%) и Лиманский (7%).

Что касается продвижения врага, больше всего оно на Покровском участке — 32%, далее Славянский (23%) и Краматорский (16%). Вместе эти три участка отвечают за 39% всех продвижений, хотя на них приходится только 9% атак.

На Константиновском участке — 21%, на Сумщине — 7%.

Таким образом, российские войска пытаются действовать точечно, концентрируя свои силы на ключевых направлениях и пытаясь вытеснить украинские подразделения там, где это дает наибольший эффект.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.