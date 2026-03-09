Холодна погода та відлига наприкінці лютого додали складнощів російським військам на фронті. На багатьох ділянках, особливо в лісосмугах і низинах, утворилося багато розмитих доріг, тож вологий ґрунт ускладнює пересування техніки та піхоти.

Скільки території окупувала Росія у лютому та де найбільше зіткнень, читайте в нашому матеріалі.

Скільки території Україна втратила у лютому

Аналітики DeepState розповіли, скільки території України окуповано в лютому. Минулого місяця Росія захопила 126 кв. км українських земель. Це приблизно вдвічі менше, ніж у січні, і найменший приріст із липня 2024 року, кажуть аналітики DeepState.

Хоч приріст і менший, це не означає, що обстріли та атаки стали рідшими. Ворог досі проводить багато штурмових дій, хоча їхні підрозділи тепер менші за чисельністю.

Скільки км території Росія окупувала у лютому та де активні просування

Найгарячіші ділянки фронту залишаються звичними:

Покровський відтинок — тут припадає 31% усіх штурмів, далі йдуть Гуляйпільський (21%), Костянтинівський (13%) та Лиманський (7%).

Щодо просування ворога, найбільшим воно є на Покровському відтинку — 32%, далі Слов’янський (23%) і Краматорський (16%). Разом ці три ділянки відповідають за 39% всіх просувань, хоча на них припадає лише 9% атак.

На Костянтинівському відтинку — 21%, на Сумщині — 7%.

Отже, російські війська намагаються діяти точково, концентруючи свої сили на ключових напрямках і намагаючись витиснути українські підрозділи там, де це дає найбільший ефект.

