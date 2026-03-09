В российском городе Великий Новгород утром 9 марта беспилотники атаковали химический завод Акрон.

Об этом сообщает OSINT-проект ASTRA, который проанализировал фото и видео очевидцев, обнародованные в соцсетях.

Атака на химзавод Акрон: что известно

Губернатор Новгородской области Александр Дронов заявил, что над регионом якобы было сбито восемь беспилотников.

В то же время местные жители начали публиковать видео и фотографии, на которых видно вероятное возгорание на территории предприятия.

По оценке аналитиков ASTRA, один из таких снимков был сделан примерно в 6–6,5 км от завода, и на нем можно увидеть возгорание на территории предприятия Акрон.

Что известно о заводе Акрон

Химический завод Акрон является одним из крупных предприятий российской химической промышленности.

Компания специализируется на производстве минеральных удобрений и разнообразной промышленной химической продукции.

На официальном сайте предприятия отмечается, что завод производит широкую линейку азотных и сложных удобрений, а также ряд химических продуктов для промышленности.

Среди продукции есть и аммиачная селитра, компоненты которой могут использоваться как в гражданских отраслях, так и в военной сфере.

Это не первый случай атаки на предприятие. По данным источников ASTRA, в декабре 2025 года завод Акрон также оказался под ударом беспилотников.

Тогда в результате атаки на предприятии была приостановлена работа пяти производственных цехов.

