В России заявили об атаке на химический завод Акрон в Новгородской области
- Дроны атаковали химический завод Акрон в Великом Новгороде.
- OSINT-аналитики зафиксировали пожар на территории предприятия.
- Губернатор Новгородской области заявил о якобы сбитых восьми беспилотниках.
В российском городе Великий Новгород утром 9 марта беспилотники атаковали химический завод Акрон.
Об этом сообщает OSINT-проект ASTRA, который проанализировал фото и видео очевидцев, обнародованные в соцсетях.
Атака на химзавод Акрон: что известно
Губернатор Новгородской области Александр Дронов заявил, что над регионом якобы было сбито восемь беспилотников.
В то же время местные жители начали публиковать видео и фотографии, на которых видно вероятное возгорание на территории предприятия.
По оценке аналитиков ASTRA, один из таких снимков был сделан примерно в 6–6,5 км от завода, и на нем можно увидеть возгорание на территории предприятия Акрон.
Что известно о заводе Акрон
Химический завод Акрон является одним из крупных предприятий российской химической промышленности.
Компания специализируется на производстве минеральных удобрений и разнообразной промышленной химической продукции.
На официальном сайте предприятия отмечается, что завод производит широкую линейку азотных и сложных удобрений, а также ряд химических продуктов для промышленности.
Среди продукции есть и аммиачная селитра, компоненты которой могут использоваться как в гражданских отраслях, так и в военной сфере.
Это не первый случай атаки на предприятие. По данным источников ASTRA, в декабре 2025 года завод Акрон также оказался под ударом беспилотников.
Тогда в результате атаки на предприятии была приостановлена работа пяти производственных цехов.