Сили оборони України уразили засоби протиповітряної оборони, командно-спостережний пункт і райони зосередження живої сили російських військ.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, об’єкти російської армії потрапили під удари протягом 8 березня, а також у ніч на 9 березня.

Зазначається, що Сили оборони уразили радіолокаційну станцію зі складу ЗРК С-300 у районі Спокійного в Криму та зенітний ракетний комплекс Бук-М3 у Лиманчуці Луганської області.

Українські захисники завдали серії уражень по командно-спостережних пунктах (КСП) підрозділів російської армії.

Зокрема, Сили оборони атакували КСП підрозділу зі складу Рубікон у районі Донецька, а також командно-спостережні пункти ворога у районах Запорізького, Червонoселівки, Гоголівки Запорізької області та Зачатівки на Донеччині.

Крім цього, уражено райони зосередження живої сили російських військ у районах Родинського та Полтавки Донецької області, а також Петропавлівки на Харківщині.

– Ступінь завданих збитків та інші результати уточнюються, – йдеться у повідомленні.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що системне ураження засобів протиповітряної оборони, пунктів управління та районів зосередження живої сили послаблює можливості Росії щодо управління військами та ведення бойових дій.

