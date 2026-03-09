Украина конфисковала 1 592 вагона, принадлежавших России и использовавшихся для перевозки коммерческих грузов.

Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

Российские грузовые вагоны передадут Укрзалізниці

— Правительство приняло решение об определении Фонда госимущества органом управления этим имуществом с последующей передачей их в пользование Укрзалізниці. Этим решением мы запускаем механизм изъятия имущества агрессора и его дальнейшего использования, — отметила она.

По словам главы правительства, оценочная стоимость вагонов составляет около 2,2 млрд грн.

Вагоны находятся в рабочем состоянии. Их смогут использовать до окончания срока эксплуатации для грузовых перевозок, в частности для военных нужд.

Свириденко сообщила, что вагоны принадлежали подсанкционным резидентам РФ.

Среди них — ВЭБ-Лизинг, ВЭБ.РФ, Государственная транспортная лизинговая компания, Норд — дочерняя компания Сбербанк Лизинг и другим российским компаниям в сфере финансов и логистики.

До полномасштабного вторжения в 2022 году российские компании осуществляли перевозки этими вагонами по территории Украины и стран Европейского Союза.

После начала боевых действий вагоны остались на территории Украины. Украинские власти наложили на них арест.

— В прошлом году решением Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенным в действие указом президента Украины, утвержденным законом, они были конфискованы, — напомнила премьер.

Напомним, 3 сентября 2025 года Верховная Рада Украины утвердила указ президента о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности Российской Федерации.

