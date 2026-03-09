Україна конфіскувала 1 592 вагони, які належали Росії та використовувалися для перевезення комерційних вантажів.

Про це заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Російські вантажні вагони передадуть Укрзалізниці

– Уряд ухвалив рішення про визначення Фонду держмайна органом управління цим майном з подальшим переданням їх у користування Укрзалізниці. Цим рішенням ми запускаємо механізм вилучення майна агресора та його подальшого використання, – зазначила вона.

За словами глави уряду, оціночна вартість вагонів становить близько 2,2 млрд грн.

Вагони перебувають у робочому стані. Їх зможуть використовувати до завершення терміну експлуатації для вантажних перевезень, зокрема для військових потреб.

Свириденко повідомила, що вагони належали підсанкційним резидентам РФ. Серед них – ВЕБ-Лізинг, ВЕБ.РФ, Державна транспортна лізингова компанія, Норд – дочірня компанія Сбєрбанк Лізинг та іншим російським компаніям у сфері фінансів і логістики.

До повномасштабного вторгнення у 2022 році російські компанії здійснювали перевезення цими вагонами територією України та країн Європейського Союзу.

Після початку бойових дій вагони залишилися на території України. Українська влада наклала на них арешт.

– Торік рішенням Ради національної безпеки і оборони України, введеним в дію указом президента України, затвердженим законом, вони були конфісковані, – нагадала премʼєрка.

Нагадаємо, 3 вересня 2025 року Верховна Рада України затвердила указ президента про примусове вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації.

