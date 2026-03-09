Отпуск — это гарантированное законом право работника на отдых, необходимый для восстановления сил, сохранения здоровья и эффективного труда. В соответствии с законодательством, работнику, который уходит в отпуск, обязательно начисляются отпускные.

Как начисляются отпускные и когда их выплачивают, читайте в нашем материале.

Как изменилось право на отпуск в 2026 году

Сейчас продолжают действовать изменения, введенные в связи с военным положением:

Сейчас смотрят

В частности, работодатель имеет право, но не обязан ограничить продолжительность ежегодного основного отпуска до 24 календарных дней.

Если работник не использовал часть дней, они не аннулируются, а их можно будет использовать после завершения военного положения или получить денежную компенсацию в случае увольнения.

Также предприятие может временно отказать в предоставлении ежегодного отпуска работникам, которые задействованы на объектах критической инфраструктуры, если их отсутствие может угрожать стабильной работе учреждения.

Отпуск без сохранения заработной платы теперь можно брать на любой срок по согласию между работником и работодателем, а не только на 15 дней, как было раньше. Кроме того, график отпусков не является обязательным, ведь работники могут согласовывать дату отпуска индивидуально.

Как начисляются отпускные в 2026 году

Суммы начисления отпускных в 2026 году исчисляются по формуле: сумма отпускных равна количеству календарных дней отпуска, умноженной на среднедневную заработную плату.

При расчете учитывается продолжительность отпуска, при этом во внимание принимаются календарные дни, но праздничные и нерабочие дни (такие как Новый год, 8 Марта, Пасха) обычно исключаются.

Однако в период действия военного положения, которое длится с 24 марта 2022 года, праздничные дни не исключаются и учитываются как обычные, ведь это предусмотрено частью 6 статьи 6 закона № 2136.

Выходные дни (субботы и воскресенья) включаются в общую продолжительность отпуска независимо от графика работы предприятия. Согласно разъяснениям от Минэкономики, среднедневная заработная плата исчисляется в соответствии с Порядком №100, утвержденным постановлением Кабинета министров от 08.02.1995.

Для этого учитываются все выплаты, полученные работником за последние 12 месяцев до месяца, в котором предоставляется отпуск. В них входят оклад, премии, надбавки и другие регулярные начисления, тогда как одноразовые выплаты во внимание не принимаются. Расчетным периодом являются 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу начала отпуска.

Как правильно рассчитываются отпускные: пример

Если работник берет 18 календарных дней отпуска, и ни один праздничный день в этот период не попадает, а его среднедневная зарплата составляет 500 гривен, тогда сумма отпускных будет равна:

18 × 500 = 9 000 грн.

Когда выплачивать отпускные 2026 года: сроки

Выплата отпускных должна осуществляться до начала отпуска, если иное не предусмотрено условиями трудового или коллективного договора. Такую норму устанавливает статья 21 Закона Украины Об отпусках № 504 от 15.11.1996.

Это означает, что средства должны быть перечислены не позднее чем за один календарный день до начала отпуска.

Следует учитывать, что отсчет первого дня отпуска начинается с 00:00 даты, указанной в приказе руководителя. Именно эта дата является официальным началом отпуска.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.