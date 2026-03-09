Как начисляются отпускные в 2026 году: примеры расчета
Отпуск — это гарантированное законом право работника на отдых, необходимый для восстановления сил, сохранения здоровья и эффективного труда. В соответствии с законодательством, работнику, который уходит в отпуск, обязательно начисляются отпускные.
Как начисляются отпускные и когда их выплачивают, читайте в нашем материале.
Как изменилось право на отпуск в 2026 году
Сейчас продолжают действовать изменения, введенные в связи с военным положением:
- В частности, работодатель имеет право, но не обязан ограничить продолжительность ежегодного основного отпуска до 24 календарных дней.
- Если работник не использовал часть дней, они не аннулируются, а их можно будет использовать после завершения военного положения или получить денежную компенсацию в случае увольнения.
- Также предприятие может временно отказать в предоставлении ежегодного отпуска работникам, которые задействованы на объектах критической инфраструктуры, если их отсутствие может угрожать стабильной работе учреждения.
- Отпуск без сохранения заработной платы теперь можно брать на любой срок по согласию между работником и работодателем, а не только на 15 дней, как было раньше. Кроме того, график отпусков не является обязательным, ведь работники могут согласовывать дату отпуска индивидуально.
Как начисляются отпускные в 2026 году
Суммы начисления отпускных в 2026 году исчисляются по формуле: сумма отпускных равна количеству календарных дней отпуска, умноженной на среднедневную заработную плату.
При расчете учитывается продолжительность отпуска, при этом во внимание принимаются календарные дни, но праздничные и нерабочие дни (такие как Новый год, 8 Марта, Пасха) обычно исключаются.
Однако в период действия военного положения, которое длится с 24 марта 2022 года, праздничные дни не исключаются и учитываются как обычные, ведь это предусмотрено частью 6 статьи 6 закона № 2136.
Выходные дни (субботы и воскресенья) включаются в общую продолжительность отпуска независимо от графика работы предприятия. Согласно разъяснениям от Минэкономики, среднедневная заработная плата исчисляется в соответствии с Порядком №100, утвержденным постановлением Кабинета министров от 08.02.1995.
Для этого учитываются все выплаты, полученные работником за последние 12 месяцев до месяца, в котором предоставляется отпуск. В них входят оклад, премии, надбавки и другие регулярные начисления, тогда как одноразовые выплаты во внимание не принимаются. Расчетным периодом являются 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу начала отпуска.
Как правильно рассчитываются отпускные: пример
Если работник берет 18 календарных дней отпуска, и ни один праздничный день в этот период не попадает, а его среднедневная зарплата составляет 500 гривен, тогда сумма отпускных будет равна:
18 × 500 = 9 000 грн.
Когда выплачивать отпускные 2026 года: сроки
Выплата отпускных должна осуществляться до начала отпуска, если иное не предусмотрено условиями трудового или коллективного договора. Такую норму устанавливает статья 21 Закона Украины Об отпусках № 504 от 15.11.1996.
Это означает, что средства должны быть перечислены не позднее чем за один календарный день до начала отпуска.
Следует учитывать, что отсчет первого дня отпуска начинается с 00:00 даты, указанной в приказе руководителя. Именно эта дата является официальным началом отпуска.