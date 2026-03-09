Відпустка – це гарантоване законом право працівника на відпочинок, необхідний для відновлення сил, збереження здоров’я та ефективної праці. Відповідно до законодавства, працівнику, який іде у відпустку, обов’язково нараховуються відпускні.

Як нараховуються відпускні та коли їх виплачують, читайте в нашому матеріалі.

Як змінилося право на відпустку у 2026 році

Наразі продовжують діяти зміни, запроваджені у зв’язку з воєнним станом:

Зокрема, роботодавець має право, але не зобов’язаний, обмежити тривалість щорічної основної відпустки до 24 календарних днів.

Якщо працівник не використав частину днів, вони не анулюються, а їх можна буде використати після завершення воєнного стану або отримати грошову компенсацію у разі звільнення.

Також підприємство може тимчасово відмовити в наданні щорічної відпустки працівникам, які залучені до робіт на об’єктах критичної інфраструктури, якщо їхня відсутність може загрожувати стабільній роботі установи.

Відпустку без збереження заробітної плати тепер можна брати на будь-який строк за згодою між працівником і роботодавцем, а не лише на 15 днів, як було раніше. Крім того, графік відпусток не є обов’язковим, адже працівники можуть погоджувати дату відпустки індивідуально.

Як нараховуються відпускні у 2026 році

Суми нарахування відпускних у 2026 році обчислюються за формулою: сума відпускних дорівнює кількості календарних днів відпустки, помноженій на середньоденну заробітну плату.

Під час розрахунку враховується тривалість відпустки, при цьому до уваги беруться календарні дні, але святкові та неробочі дні (такі як Новий рік, 8 Березня, Великдень) зазвичай виключаються.

Проте в період дії воєнного стану, що триває з 24 березня 2022 року, святкові дні не виключаються і враховуються як звичайні, адже це передбачено частиною 6 статті 6 закону №2136.

Вихідні дні (суботи та неділі) включаються до загальної тривалості відпустки незалежно від графіка роботи підприємства. Відповідно до роз’яснень від Мінекономіки, середньоденна заробітна плата обчислюється відповідно до Порядку №100, затвердженого постановою Кабінету міністрів від 08.02.1995.

Для цього враховуються всі виплати, отримані працівником за останні 12 місяців до місяця, у якому надається відпустка. До них входять оклад, премії, надбавки та інші регулярні нарахування, тоді як одноразові виплати до уваги не беруться. Розрахунковим періодом є 12 календарних місяців, що передують місяцю початку відпустки.

Як правильно розраховуються відпускні: приклад

Якщо працівник бере 18 календарних днів відпустки, і жоден святковий день у цей період не потрапляє, а його середньоденна зарплата становить 500 гривень, тоді сума відпускних дорівнюватиме:

18 × 500 = 9 000 грн.

Коли виплачувати відпускні 2026 року: строки

Виплата відпускних повинна здійснюватися до початку відпустки, якщо інше не передбачено умовами трудового або колективного договору. Таку норму встановлює стаття 21 закону України Про відпустки №504 від 15.11.1996.

Це означає, що кошти мають бути перераховані не пізніше ніж за один календарний день до початку відпустки.

Слід враховувати, що відлік першого дня відпустки починається з 00:00 дати, зазначеної в наказі керівника. Саме ця дата є офіційним початком відпустки.

