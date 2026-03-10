Международная комиссия ООН квалифицировала действия России по депортации, принудительному перемещению и похищению детей с оккупированных территорий Украины как преступление против человечности, а промедление с их возвращением домой признала военным преступлением.

Доклад ООН по расследованию депортации украинских детей

Независимая международная комиссия ООН опубликовала отчет, в котором подробно описываются результаты расследования за прошлый год. Министерство иностранных дел Украины поддержало обнародование доклада комиссии ООН.

Как говорится в документе, собранные доказательства позволяют комиссии сделать вывод, что российские власти совершили преступления против человечности. Среди них – депортация, насильственное перемещение и исчезновение детей.

В комиссии подтвердили предварительный вывод, что российские власти незаконно депортировали и перемещали детей, а также неоправданно задерживали их репатриацию, что считается военными преступлениями.

Отмечается, что действия России в отношении депортированных или перемещенных детей нарушали международное гуманитарное право и положения международного права в сфере прав человека и не были обоснованы наилучшими интересами ребенка.

В отчете говорится, что Россия систематически скрывает информацию о местонахождении детей, распределяет их по детским домам, отдает в приемные семьи. В некоторых случаях детей даже усыновляют российские семьи, когда у них есть родственники в Украине.

По мнению комиссии ООН, это приравнивается к другому преступлению против человечности, в частности, насильственному исчезновению детей.

В МИД поддержали доклад комиссии ООН по России

Как заявили в Министерстве иностранных дел Украины, опубликованные материалы содержат новые весомые доказательства серьезных нарушений международного гуманитарного права и прав человека, совершаемых Россией.

— Собранные доказательства свидетельствуют, что депортации и перемещения детей носят масштабный и систематический характер и осуществляются в рамках организованной политики Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в МИД, комиссия пришла к выводу, что российские власти не только перемещали детей с временно оккупированной территории Украины, но и создавали условия для их долгосрочного размещения на территории РФ, в частности, путем предоставления российского гражданства.

В МИД призвали международное сообщество усилить давление на Россию, чтобы прекратить грубые нарушения международного права, обеспечить доступ международных мониторинговых и гуманитарных механизмов к местам содержания украинских граждан, вернуть незаконно депортированных детей и привлечь виновных к ответственности.

Как утверждают в МИД, Украина высоко ценит работу независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений и подчеркивает важность продления ее мандата.

