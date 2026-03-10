ООН признала депортацию украинских детей преступлением против человечности
- Международная комиссия ООН официально признала депортацию и насильственное перемещение украинских детей Россией преступлениями против человечности, а систематическую задержку их репатриации — военным преступлением.
- В отчете отмечается, что Москва целенаправленно скрывает местонахождение несовершеннолетних и незаконно передает их в российские семьи, что является грубым нарушением международного права.
Международная комиссия ООН квалифицировала действия России по депортации, принудительному перемещению и похищению детей с оккупированных территорий Украины как преступление против человечности, а промедление с их возвращением домой признала военным преступлением.
Доклад ООН по расследованию депортации украинских детей
Независимая международная комиссия ООН опубликовала отчет, в котором подробно описываются результаты расследования за прошлый год. Министерство иностранных дел Украины поддержало обнародование доклада комиссии ООН.
Как говорится в документе, собранные доказательства позволяют комиссии сделать вывод, что российские власти совершили преступления против человечности. Среди них – депортация, насильственное перемещение и исчезновение детей.
В комиссии подтвердили предварительный вывод, что российские власти незаконно депортировали и перемещали детей, а также неоправданно задерживали их репатриацию, что считается военными преступлениями.
Отмечается, что действия России в отношении депортированных или перемещенных детей нарушали международное гуманитарное право и положения международного права в сфере прав человека и не были обоснованы наилучшими интересами ребенка.
В отчете говорится, что Россия систематически скрывает информацию о местонахождении детей, распределяет их по детским домам, отдает в приемные семьи. В некоторых случаях детей даже усыновляют российские семьи, когда у них есть родственники в Украине.
По мнению комиссии ООН, это приравнивается к другому преступлению против человечности, в частности, насильственному исчезновению детей.
В МИД поддержали доклад комиссии ООН по России
Как заявили в Министерстве иностранных дел Украины, опубликованные материалы содержат новые весомые доказательства серьезных нарушений международного гуманитарного права и прав человека, совершаемых Россией.
— Собранные доказательства свидетельствуют, что депортации и перемещения детей носят масштабный и систематический характер и осуществляются в рамках организованной политики Российской Федерации, — говорится в сообщении.
Как подчеркнули в МИД, комиссия пришла к выводу, что российские власти не только перемещали детей с временно оккупированной территории Украины, но и создавали условия для их долгосрочного размещения на территории РФ, в частности, путем предоставления российского гражданства.
В МИД призвали международное сообщество усилить давление на Россию, чтобы прекратить грубые нарушения международного права, обеспечить доступ международных мониторинговых и гуманитарных механизмов к местам содержания украинских граждан, вернуть незаконно депортированных детей и привлечь виновных к ответственности.
Как утверждают в МИД, Украина высоко ценит работу независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений и подчеркивает важность продления ее мандата.