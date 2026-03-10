ООН визнала депортацію українських дітей злочином проти людяності
- Міжнародна комісія ООН офіційно визнала депортацію та насильницьке переміщення українських дітей Росією злочинами проти людяності, а систематичну затримку їхньої репатріації — воєнним злочином.
- У звіті наголошується, що Москва цілеспрямовано приховує місцеперебування неповнолітніх та незаконно передає їх до російських родин, що є грубим порушенням міжнародного права.
Міжнародна комісія ООН кваліфікувала дії Росії щодо депортації, примусового переміщення та викрадення дітей з окупованих територій України як злочин проти людяності, а зволікання з їхнім поверненням додому визнала воєнним злочином.
Доповідь ООН з розслідування щодо депортації українських дітей
У незалежній міжнародній комісії ООН опублікували звіт, в якому детально описуються результати розслідування за минулий рік. Міністерство закордонних справ України підтримало оприлюднення доповіді комісії ООН.
Як йдеться у документі, зібрані докази дозволяють комісії зробити висновок, що російська влада скоїла злочини проти людяності. Серед них – депортація, насильницьке переміщення та зникнення дітей.
У комісії підтвердили попередній висновок, що російська влада незаконно депортувала та переміщувала дітей, а також невиправдано затримувала їхню репатріацію, що вважається воєнними злочинами.
Зазначається, що дії Росії щодо депортованих або переміщених дітей порушували міжнародне гуманітарне право та положення міжнародного права у сфері прав людини та не були обґрунтовані найкращими інтересами дитини.
У звіті йдеться, що Росія систематично приховує інформацію про місцеперебування дітей, розподіляє їх до дитячих будинків, віддає до прийомних сімей. У деяких випадках дітей навіть усиновлюють російські родини, коли вони мають рідних в Україні.
На думку комісії ООН, це прирівнюється до іншого злочину проти людяності, зокрема, насильницького зникнення дітей.
У МЗС підтримали доповідь комісії ООН щодо Росії
Як заявили у Міністерстві закордонних справ України, опубліковані матеріали містять нові вагомі докази серйозних порушень міжнародного гуманітарного та прав людини, які здійснює Росія.
– Зібрані докази свідчать, що депортації та переміщення дітей мають масштабний і систематичний характер та здійснюються в межах організованої політики Російської Федерації, – йдеться у повідомленні.
Як наголосили у МЗС, комісія дійшла до висновку, що російська влада не лише переміщувала дітей з тимчасово окупованої території України, але й створювала умови для їхнього довгострокового розміщення на території РФ, зокрема, через надання російського громадянства.
У МЗС закликали міжнародне співтовариство посилити тиск на Росію, щоб припинити грубі порушення міжнародного права, забезпечити доступ міжнародних моніторингових і гуманітарних механізмів до місць утримання українських громадян, повернути незаконно депортованих дітей і притягнути винних до відповідальності.
Як стверджують у МЗС, Україна високо цінує роботу незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень та наголошує на важливості продовження її мандату.