С 5 марта в Украине началась регистрация на национальный мультипредметный тест (НМТ) 2026 года. Основная сессия тестирования пройдет с 20 мая по 25 июня, а дополнительная — с 17 по 24 июля. Именно в эти периоды абитуриенты будут сдавать экзамен, результаты которого используются для поступления в высшие учебные заведения.

Можно ли пересдать НМТ в 2026 году и при каких условиях это реально, читайте в нашем материале.

Можно ли пересдать НМТ в Украине, если получил плохие результаты

Многих абитуриентов интересует вопрос, возможна ли пересдача НМТ, если результат тестирования оказался ниже, чем ожидалось. По правилам вступительной кампании пересдать НМТ для повышения результата в том же году нельзя. Тест сдают только один раз в рамках одной вступительной кампании.

В то же время существует дополнительная сессия, которая проводится в июле. Но она предназначена не для улучшения баллов, а только для тех участников, которые не смогли сдать тест во время основной сессии по уважительным причинам.

Можно ли пересдать НМТ: когда и при каких условиях это возможно

Дополнительная сессия — это фактически вторая возможность сдать тест в текущем году, но только в случаях, когда абитуриент не смог пройти основное тестирование.

Украинский центр оценивания качества образования допускает участников к дополнительной сессии, если они пропустили основную по объективным и подтвержденным причинам.

При каких условиях возможна пересдача НМТ:

болезнь или травма, которые сделали невозможным участие в тестировании;

форс-мажорные ситуации в пункте тестирования, например длительная воздушная тревога или технические проблемы;

невозможность добраться до пункта тестирования по объективным причинам;

другие обстоятельства, которые необходимо подтвердить соответствующими документами.

В каждом случае участник должен подать заявление и документы, подтверждающие причину отсутствия.

Когда придется сдавать НМТ в следующем году

Если абитуриент сдал тест, но получил низкий результат, пересдать его в том же году не получится. В такой ситуации повторно сдать НМТ можно только во время следующей вступительной кампании.

То есть фактически полная пересдача для улучшения баллов возможна только в следующем году.

Как будет проходить НМТ в 2026 году

В 2026 году тестирование будет включать четыре предмета:

украинский язык;

математику;

историю Украины;

один предмет на выбор (иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература).

Экзамен будет проходить в течение одного дня в два этапа, а в пунктах тестирования планируют использовать видеонаблюдение и металлоискатели для контроля.

По словам директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяны Вакуленко, случайно завершить тестирование практически невозможно.

Кнопка завершения работы сопровождается несколькими уточняющими вопросами, которые подтверждают, что участник действительно хочет завершить тест.

Во время прохождения НМТ каждое выполненное задание можно сохранить в системе. После нажатия соответствующей кнопки ответ фиксируется, и он не исчезает даже в случае технических перебоев.

Следовательно, пересдать НМТ в 2026 году для улучшения результата нельзя. Дополнительная сессия предусмотрена только для тех, кто не смог сдать тест во время основной по уважительным причинам. Если же результат не удовлетворил абитуриента, повторную попытку придется делать уже во время следующей вступительной кампании.

