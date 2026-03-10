Російські війська готуються до активізації наступальних дій на Покровському напрямку та накопичують резерви.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник угруповання військ Схід Григорій Шаповал.

Що відбувається на Покровському напрямку

За словами Шаповала, у районі Покровсько-Мирноградської агломерації фіксуються ознаки підготовки противника до активізації наступальних дій із використанням накопичених резервів.

Водночас російські війська збільшують кількість авіаударів і застосування інших вогневих засобів.

Попри це, підрозділи Сил оборони України продовжують утримувати позиції на північних околицях Покровська та Мирнограду.

За словами речника, від початку доби в зоні відповідальності угруповання військ Схід українські військові вже відбили 30 штурмів російських військ.

На Слов’янському напрямку ворог атакував у районах Закітного та Платонівки, де одне боєзіткнення ще триває.

На Краматорському напрямку російські війська здійснили атаку в районі Никифорівки.

Найбільша активність зафіксована на Костянтинівському напрямку, де окупанти провели 14 наступальних дій у районах Плещіївки, Іванопілля, Щербинівки, Русин Яру та Софіївки, а також у напрямку Костянтинівки, Іллінівки та Новопавлівки.

На Покровському напрямку російські війська 13 разів намагалися потіснити українських захисників із позицій.

Бої тривали поблизу Шахового, Мирнограда, Родинського, Гришиного, Котлиного, Удачного та Молодецького. Одне боєзіткнення триває.

За словами Шаповала, українські військові посилюють аеророзвідку, проводять додаткове мінування можливих маршрутів просування противника та блокують його логістичні шляхи.

Також активно працюють підрозділи безпілотників, артилерія та авіація.

Раніше начальник Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олександр Комаренко заявив, що Сили оборони України звільнили майже всю частину Дніпропетровська область, яка була окупована російськими військами.

За його словами, активні бойові дії ведуться на Олександрівському напрямку — на стику Дніпропетровської та Запорізької областей.

Там українські підрозділи звільнили понад 400 км території.

