Протягом повномасштабного вторгнення Росія здійснила понад 5,9 тис. атак проти української енергосистеми. Пошкодження були суттєвими, проте система змогла витримати.

Про це заявив перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль під час зустрічі з журналістами.

Шмигаль про роботу енергосистеми України

За словами Шмигаля, основні питання на зустрічі стосувалися завершення зимового періоду та пріоритетів Міністерства енергетики в підготовці до наступного опалювального сезону.

– Тепер наше завдання — максимально підготуватися до наступної зими, – сказав він.

Як стверджує Шмигаль, ключові напрямки стосуються відновлення та захисту енергооб’єктів, формування запасів, нового підходу до роботи з партнерами та розвитку нафтогазових проєктів.

Міністр розповів, що з початку опалювального сезону Росія пошкодила дев’ять гігават генерації, однак є плани щодо відновлення орієнтовно чотирьох ГВт.

Як зазначив Шмигаль, Україна розгортає нову архітектуру енергетичної безпеки, зокрема, захист критичних вузлів, стратегічні резерви, розподілену генерацію, де є амбітна мета розбудови додаткових 1,5 ГВт.

Водночас планують залучити від партнерів на всі ці потреби у 2026 році близько €5 млрд.

Окрема потреба полягає у формуванні необхідних запасів, щоб мати можливість здійснити ремонт у короткі терміни, зазначив Шмигаль.

Крім цього, Україна проводить роботу для отримання обладнання зі списаних європейських теплоелектроцентралей (ТЕЦ) і теплоелектростанцій (ТЕС).

Також Шмигаль анонсував новий підхід до роботи з партнерами, зокрема, через енергетичний Рамштайн та формування єдиного портфелю енергопроєктів.

За його словами, Україна продовжує роботу для розширенням пропускних спроможностей електроенергії з країн Європейського Союзу. План на найближчі два роки — збільшити до 3,5 ГВт, стверджує Шмигаль.

Коментуючи розвиток нафтогазових проєктів, міністр наголосив на важливості розширення Вертикального газового коридору, використання українських газових сховищ та відновлення роботи нафтопроводу Одеса-Броди.

