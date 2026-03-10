Сили оборони України уразили склади пально-мастильних матеріалів, станцію радіоелектронної боротьби, пункт управління безпілотниками, артилерію та скупчення живої сили російських військ.

ЗСУ уразили склади, станцію РЕБ і пункт управління БпЛА РФ

Інформацію про успішні ураження у ніч на 10 березня підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що українські ударні дрони успішно атакували склади пально-мастильних матеріалів поблизу Коптєвого та Макіївки, а також станцію радіоелектронної боротьби в районі Донецька.

Сили оборони України уразили також пункт управління ударними безпілотниками неподалік Мирнограда, підрозділ артилерії в околицях Сухецького та артилерійську гармату росіян біля Дорожнянки Донецької області.

Крім цього, українські захисники атакували скупчення живої сили армії Росії у районах Новомиколаївки Запорізької області, Селидового та Покровська Донецької області.

Як стверджують у Генштабі ЗСУ, Сили оборони України здійснюватимуть кроки, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу Росії.

