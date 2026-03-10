Склади пального, РЕБ та артилерія: Сили оборони уразили стратегічні об’єкти РФ
- Сили оборони України у ніч на 10 березня провели серію успішних атак, уразивши склади пально-мастильних матеріалів, станцію РЕБ та пункт управління безпілотниками ворога.
- Окрім техніки, під удари потрапили підрозділи артилерії та райони зосередження особового складу російських військ у Донецькій та Запорізькій областях.
Інформацію про успішні ураження у ніч на 10 березня підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.
Зазначається, що українські ударні дрони успішно атакували склади пально-мастильних матеріалів поблизу Коптєвого та Макіївки, а також станцію радіоелектронної боротьби в районі Донецька.
Сили оборони України уразили також пункт управління ударними безпілотниками неподалік Мирнограда, підрозділ артилерії в околицях Сухецького та артилерійську гармату росіян біля Дорожнянки Донецької області.
Крім цього, українські захисники атакували скупчення живої сили армії Росії у районах Новомиколаївки Запорізької області, Селидового та Покровська Донецької області.
Як стверджують у Генштабі ЗСУ, Сили оборони України здійснюватимуть кроки, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу Росії.