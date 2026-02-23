ЕС официально продлил санкции против России до февраля 2027 года
- Европейский Союз продлил действие санкций против России за полномасштабную агрессию против Украины еще на один год — до 24 февраля 2027 года.
- В решении отмечается, что ограничения будут оставаться в силе до полного вывода оккупационных войск и прекращения военных преступлений РФ против гражданского населения.
Европейский Союз продлил еще на один год санкции против России, введенные за ведение полномасштабной войны против Украины.
Об этом говорится в Официальном журнале ЕС, опубликованном 23 февраля.
ЕС продлил санкции против России
Отмечается, что санкции Евросоюза против России продлили еще на год – до 24 февраля 2027 года.
Как говорится в заявлении ЕС, все меры остаются в силе, пока Россия продолжает нарушать основополагающие нормы международного права, в частности, запрет на применение силы, закрепленный в Уставе Организации Объединенных Наций или международном гуманитарном праве.
В ЕС напомнили о резолюции ООН годичной давности, в которой требуют от Российской Федерации полного вывода оккупационных сил и прекращения военных преступлений против гражданских лиц.
Согласно документу от 24 февраля 2025 года, Россия должна безоговорочно покинуть все украинские территории в пределах официальных границ.
23 февраля вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас заявила, что из-за блокирования Венгрией 20-й санкционный пакет против России, вероятно, не получит окончательного одобрения в понедельник. Сейчас в Брюсселе продолжаются обсуждения по преодолению вето Будапешта.