Европейский Союз продлил еще на один год санкции против России, введенные за ведение полномасштабной войны против Украины.

Об этом говорится в Официальном журнале ЕС, опубликованном 23 февраля.

Отмечается, что санкции Евросоюза против России продлили еще на год – до 24 февраля 2027 года.

Как говорится в заявлении ЕС, все меры остаются в силе, пока Россия продолжает нарушать основополагающие нормы международного права, в частности, запрет на применение силы, закрепленный в Уставе Организации Объединенных Наций или международном гуманитарном праве.

В ЕС напомнили о резолюции ООН годичной давности, в которой требуют от Российской Федерации полного вывода оккупационных сил и прекращения военных преступлений против гражданских лиц.

Согласно документу от 24 февраля 2025 года, Россия должна безоговорочно покинуть все украинские территории в пределах официальных границ.

23 февраля вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас заявила, что из-за блокирования Венгрией 20-й санкционный пакет против России, вероятно, не получит окончательного одобрения в понедельник. Сейчас в Брюсселе продолжаются обсуждения по преодолению вето Будапешта.

