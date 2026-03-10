Україна запровадила санкції проти 41 судді РФ за вироки військовополоненим
- Україна ввела санкції проти 41 судді, які засуджували українських військовополонених.
- Серед них 38 громадян РФ і троє колаборантів.
- Деякі судді виносили вироки у сфабрикованих справах про тероризм.
Україна застосувала санкції проти російських суддів, які незаконно засуджували українських військовополонених.
Про це повідомляється на сайті Офісу президента України.
Санкції проти російських суддів
Так, президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони України щодо застосування санкцій проти російських суддів, а також продовжив санкції проти російських компаній.
До санкційного пакета внесені імена 41 судді, із яких 38 – громадяни Росії, ще троє – колаборанти. Ці судді виносили незаконні вироки про ув’язнення військовополонених. Вони також виправдовують російську війну проти України.
У санкційному списку значиться російський суддя, який за тиждень виніс вироки дев’ятьом українським військовополоненим у сфабрикованих справах про тероризм.
Також під санкціями колишні українці, які в тимчасово окупованому Донецьку засудили до смертної кари добровольців: двох британців та одного марокканця, які воювали у складі ЗСУ й потрапили в російський полон. Серед суддів із санкційного списку є ті, хто ухвалював незаконні рішення щодо громадських діячів, активістів і журналістів за їхні політичні й релігійні переконання.
— Санкції проти так званих суддів, які штампують політично вмотивовані вироки нашим громадянам, воїнам, — це питання справедливості. Особливо ганебно бачити серед них колишніх українців, які свідомо стали колаборантами й перетворили суд на інструмент репресій, — зазначив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.
Продовження санкцій проти компаній РФ
Володимир Зеленський продовжив дію санкцій, у яких спливає термін, проти 11 російських компаній. Санкції щодо них були запроваджені у 2021 та 2023 роках. За цей час три компанії з того списку повністю ліквідовані, що демонструє важливість застосування санкцій, наголошують в Офісі президента.
Санкції продовжили щодо: підприємства, яке займається ремонтом та обслуговуванням авіатехніки, зокрема вертольотів типів Ка та Мі; компанії, яка спеціалізується на розробці та виготовленні дронів; компанії, що незаконно працюють в окупованому Криму і були залучені до будівництва Кримського мосту.
Україна передасть інформацію партнерам для подальшої синхронізації в їхніх юрисдикціях.