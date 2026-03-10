Україна застосувала санкції проти російських суддів, які незаконно засуджували українських військовополонених.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента України.

Санкції проти російських суддів

Так, президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони України щодо застосування санкцій проти російських суддів, а також продовжив санкції проти російських компаній.

До санкційного пакета внесені імена 41 судді, із яких 38 – громадяни Росії, ще троє – колаборанти. Ці судді виносили незаконні вироки про ув’язнення військовополонених. Вони також виправдовують російську війну проти України.

У санкційному списку значиться російський суддя, який за тиждень виніс вироки дев’ятьом українським військовополоненим у сфабрикованих справах про тероризм.

Також під санкціями колишні українці, які в тимчасово окупованому Донецьку засудили до смертної кари добровольців: двох британців та одного марокканця, які воювали у складі ЗСУ й потрапили в російський полон. Серед суддів із санкційного списку є ті, хто ухвалював незаконні рішення щодо громадських діячів, активістів і журналістів за їхні політичні й релігійні переконання.

— Санкції проти так званих суддів, які штампують політично вмотивовані вироки нашим громадянам, воїнам, — це питання справедливості. Особливо ганебно бачити серед них колишніх українців, які свідомо стали колаборантами й перетворили суд на інструмент репресій, — зазначив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Продовження санкцій проти компаній РФ

Володимир Зеленський продовжив дію санкцій, у яких спливає термін, проти 11 російських компаній. Санкції щодо них були запроваджені у 2021 та 2023 роках. За цей час три компанії з того списку повністю ліквідовані, що демонструє важливість застосування санкцій, наголошують в Офісі президента.

Санкції продовжили щодо: підприємства, яке займається ремонтом та обслуговуванням авіатехніки, зокрема вертольотів типів Ка та Мі; компанії, яка спеціалізується на розробці та виготовленні дронів; компанії, що незаконно працюють в окупованому Криму і були залучені до будівництва Кримського мосту.

Україна передасть інформацію партнерам для подальшої синхронізації в їхніх юрисдикціях.

Джерело : Офіс президента

