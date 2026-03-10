Согласно действующему законодательству, каждому военному предоставляется до 30 дней ежегодного основного отпуска. Кроме этого, существуют и другие виды отпусков, доступные во время военного положения.

Отпускают ли мобилизованных домой после обучения и предусмотрен ли такой отпуск законом, читайте в нашем материале.

Дают ли выходные после БОВП

Отпуск после БОВП не предусмотрен законом. Так что после учебного центра никаких гарантированных выходных или дней домой официально не предоставляется.

Однако на усмотрение командира возможны исключения: иногда, с учетом обстановки и возможностей части, военнослужащему могут позволить поехать домой на 1-2 дня после учебного центра. Это решение не является обязательным, и оно полностью зависит от руководства.

Отпускают ли домой после БОВП: когда это возможно

По словам адвоката Адвокатского бюро Ивана Хомича Елены Воронковой, военнослужащие имеют право на отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам, что предусмотрено Законом Украины О воинской обязанности и военной службе.

— Во время пребывания в учебном центре, отпуск может предоставляться в случае смерти или тяжелого состояния здоровья близких родственников (родителей, детей, братьев, сестер, мужа или жены), пожара или стихийного бедствия в семье военнослужащего, а также при других исключительных обстоятельствах, когда его присутствие необходимо, — отметила адвокат.

Продолжительность такого отпуска не должна превышать 10 календарных дней. В случае стихийного бедствия или других чрезвычайных ситуаций, требующих длительного присутствия, отпуск может быть продлен до 15 календарных дней.

Для оформления отпуска военнослужащий подает рапорт непосредственно командиру подразделения, в котором указывает причину отпуска и прилагает подтверждающие документы. Рапорт рассматривается штабом воинской части, после чего командир принимает решение о предоставлении отпуска.

Отпуск предоставляется только при наличии необходимых документов (свидетельство о смерти, медицинские справки и т.д.). Отсутствие подтверждений может стать основанием для отказа. Окончательное решение принимает командир воинской части, руководствуясь предоставленными документами и обстоятельствами дела.

В случае болезни или ранения военный может получить отпуск по заключению ВВК (военно-врачебной комиссии).

Продолжительность зависит от состояния здоровья, но общий период лечения не должен превышать 12 месяцев. Все это время военный сохраняет денежное обеспечение.

