Згідно з чинним законодавством, кожному військовому надається до 30 днів щорічної основної відпустки. Окрім цього, існують й інші види відпусток, доступні під час воєнного стану.

Чи відпускають мобілізованих додому після навчання та чи передбачена така відпустка законом, читайте в нашому матеріалі.

Чи дають вихідні після БЗВП

Відпустка після БЗВП не передбачена законом. Отже після навчального центру жодних гарантованих вихідних або днів додому офіційно не надається.

Проте на розсуд командира можливі винятки: іноді, з урахуванням обстановки та можливостей частини, військовослужбовцю можуть дозволити поїхати додому на 1–2 дні після навчального центру. Це рішення не є обов’язковим, і воно повністю залежить від керівництва.

Чи відпускають додому після БЗВП: коли це можливо

За словами адвоката Адвокатського бюро Івана Хомича Олени Воронкової, військовослужбовці мають право на відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин, що передбачено Законом України Про військовий обов’язок і військову службу.

– Під час перебування у навчальному центрі, відпустка може надаватися у разі смерті або тяжкого стану здоров’я близьких родичів (батьків, дітей, братів, сестер, чоловіка чи дружини), пожежі або стихійного лиха в сім’ї військовослужбовця, а також за інших виняткових обставин, коли його присутність необхідна, – зазначила адвокат.

Тривалість такої відпустки не повинна перевищувати 10 календарних днів. У разі стихійного лиха або інших надзвичайних ситуацій, що вимагають тривалої присутності, відпустка може бути продовжена до 15 календарних днів.

Для оформлення відпустки військовослужбовець подає рапорт безпосередньо командиру підрозділу, в якому вказує причину відпустки та додає підтверджуючі документи. Рапорт розглядається штабом військової частини, після чого командир приймає рішення про надання відпустки.

Відпустка надається лише за наявності необхідних документів (свідоцтво про смерть, медичні довідки тощо). Відсутність підтверджень може стати підставою для відмови. Остаточне рішення приймає командир військової частини, керуючись наданими документами та обставинами справи.

У разі хвороби або поранення військовий може отримати відпустку за висновком ВЛК (військово-лікарської комісії).

Тривалість залежить від стану здоров’я, але загальний період лікування не повинен перевищувати 12 місяців. Весь цей час військовий зберігає грошове забезпечення.

