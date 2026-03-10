У 2026 році Великдень в Україні припадає на неділю, 12 квітня. Це одне з головних християнських свят, яке зазвичай входить до переліку святкових і неробочих днів.

Чи будуть вихідні на Великдень та скільки відпочиватимуть українці, читайте в нашому матеріалі.

Чи відпочиватимуть українці на Великдень 2026

Відповідно до статті 73 Кодексу законів про працю України (КЗпП), Великдень є святковим і неробочим днем. У квітні 2026 року це фактично єдине офіційне державне свято, яке припадає на цей місяць. У календарі воно відзначається 12 квітня, у неділю.

У мирний час українське законодавство передбачає вихідні на Великдень. Зокрема, стаття 67 КЗпП встановлює правило, якщо святковий або неробочий день збігається з вихідним, то вихідний переноситься на наступний після святкового робочий день. Тобто за стандартною процедурою понеділок, 13 квітня 2026 року, мав би стати додатковим вихідним.

Однак у період воєнного стану ця норма не застосовується. Зараз в Україні діє воєнний стан, який продовжено щонайменше до 4 травня 2026 року. У цей період особливості організації трудових відносин регулює Закон України від 15 березня 2022 року №2136-IX Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану.

Цим законом передбачено, що під час воєнного стану норми статті 73 КЗпП щодо святкових і неробочих днів не застосовуються. Через це механізм автоматичного перенесення вихідного також не працює.

Отже, додаткові вихідні на Великдень для українців не передбачені, а понеділок, 13 квітня 2026 року, буде звичайним робочим днем.

Чи можуть зробити додаткові вихідні на Великдень 2026

Попри це, роботодавці мають право самостійно змінювати графік роботи на підприємстві. У приватному секторі керівник може надати працівникам додатковий вихідний, наприклад 13 квітня, якщо вважатиме це доцільним.

Для цього достатньо оформити відповідний внутрішній наказ по підприємству або змінити графік роботи. Тобто рішення про додатковий день відпочинку в такому випадку приймається на рівні роботодавця, а не держави.

Вихідні на Великдень в Україні: чи можливі зміни

Водночас у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №14403, який пропонує повернути норми щодо особливостей встановлення та обліку робочого часу у святкові та неробочі дні.

Документ передбачає, зокрема:

для цивільних працівників відновлення вихідних у всі офіційно встановлені державні свята;

для військовослужбовців можливість компенсувати святкові дні, під час яких вони несли службу, додатковими днями до щорічної відпустки.



Поки що цей законопроєкт знаходиться на розгляді і не впливає на правила, які діють зараз. Отже, у 2026 році Великдень в Україні відзначають 12 квітня, але додаткового державного вихідного у понеділок, 13 квітня, не буде.

Причина — дія воєнного стану та спеціальні норми Закону №2136-IX, які тимчасово призупинили застосування стандартних правил щодо святкових днів.

