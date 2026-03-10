Значительная часть процедур, связанных с воинским учетом, осуществляется дистанционно. Это позволяет получать военный билет онлайн или существенно упрощать этот процесс. Такие изменения касаются как тех, кто ранее не имел военного билета, так и тех, кто нуждается в его восстановлении.

Как заменить приписную на военный билет читайте в нашем материале.

Когда нужно менять призывное удостоверение

Призывное удостоверение подлежит замене в нескольких случаях:

Сейчас смотрят

После 25-летия мужчина обязан обменять призывное удостоверение на военный билет или временное удостоверение. Это предусмотрено постановлением Кабмина № 560

Если человек переехал, даже в пределах одного города, нужно сообщить об этом ТЦК, чтобы обновить адрес. При необходимости при этом также могут заменить документы.

Если здоровье существенно изменилось и это может повлиять на военную годность, стоит пройти медкомиссию. В результате могут обновить статус призывника и выдать новые документы.

В случае утери или физического повреждения приписного свидетельства нужно обратиться в ТЦК, подать заявление и восстановить документ.

Как заменить приписное на военный билет без ТЦК

С 31 июля 2025 года вступили в силу изменения в Порядок ведения воинского учета, которые отменили требование личной явки мужчин после достижения 25 лет в ТЦК и СП для изменения статуса с призывника на военнообязанного. Теперь такое изменение происходит автоматически в течение 30 дней, а подтверждение можно получить в электронном военно-учетном документе через приложения Резерв+ или Дія.

В целом правила остаются такими:

до 25 лет мужчины находятся на воинском учете в статусе призывника;

после 25 лет они переходят в категорию военнообязанных.

Ранее в отдельных территориальных центрах комплектования требовали, чтобы мужчины после 25 лет лично приходили в ТЦК и СП, проходили военно-врачебную комиссию и получали военный билет или временное удостоверение военнообязанного.

Однако изменения, внесенные 31 июля 2025 года в Порядок организации и ведения воинского учета (утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 30 декабря 2022 года №1487), предусмотрели другую процедуру. Теперь районные и городские ТЦК и СП должны самостоятельно внести соответствующие данные в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Согласно новым правилам, в течение 30 дней после достижения мужчиной 25 лет ТЦК и СП должны без его вызова:

Как оформить электронный военный билет через Дію

Получить электронный военный билет можно просто и быстро через приложение или портал Дія.

Для этого нужно:

авторизоваться на портале Дія;

выбрать опцию Подать заявление;

войти или зарегистрироваться в кабинете гражданина с использованием электронной подписи;

проверить свои личные данные и создать запрос;

просмотреть готовое заявление и подписать его электронной подписью.

После обработки документ поступит на указанную электронную почту. Также его можно скачать в своем кабинете в разделе Полученные документы.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.