Значна частина процедур, пов’язаних з військовим обліком, здійснюється дистанційно. Це дозволяє отримувати військовий квиток онлайн або суттєво спрощувати цей процес. Такі зміни стосуються як тих, хто раніше не мав військового квитка, так і тих, хто потребує його відновлення.

Як замінити приписне на військовий квиток читайте в нашому матеріалі.

Коли потрібно міняти приписне свідоцтво

Приписне свідоцтво підлягає заміні в кількох випадках:

№ 560 Після 25-річчя чоловік зобов’язаний обміняти приписне свідоцтво на військовий квиток або тимчасове посвідчення. Це передбачено постановою Кабміну. Під час обміну оновлюється інформація про особу, проходиться медична комісія та визначається придатність до служби.

Якщо людина переїхала, навіть у межах одного міста, потрібно повідомити про це ТЦК, щоб оновити адресу. За потреби при цьому також можуть замінити документи.

Якщо здоров’я суттєво змінилося й це може вплинути на військову придатність, варто пройти медкомісію. У результаті можуть оновити статус призовника та видати нові документи.

У разі втрати чи фізичного пошкодження приписного свідоцтва потрібно звернутися до ТЦК, подати заяву й відновити документ.

Як замінити приписне на військовий квиток без ТЦК

З 31 липня 2025 року набули чинності зміни до Порядку ведення військового обліку, які скасували вимогу особистої явки чоловіків після досягнення 25 років до ТЦК та СП для зміни статусу з призовника на військовозобов’язаного. Тепер така зміна відбувається автоматично протягом 30 днів, а підтвердження можна отримати в електронному військово-обліковому документі через застосунки Резерв+ або Дія.

Загалом правила залишаються такими:

до 25 років чоловіки перебувають на військовому обліку у статусі призовника;

після 25 років вони переходять до категорії військовозобов’язаних.



Раніше в окремих територіальних центрах комплектування вимагали, щоб чоловіки після 25 років особисто приходили до ТЦК та СП, проходили військово-лікарську комісію та отримували військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

Однак зміни, внесені 31 липня 2025 року до Порядку організації та ведення військового обліку (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 року №1487), передбачили іншу процедуру. Тепер районні та міські ТЦК та СП повинні самостійно внести відповідні дані до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів.

Згідно з новими правилами, протягом 30 днів після досягнення чоловіком 25 років ТЦК та СП мають без його виклику:

зняти його з обліку призовників;

поставити на облік військовозобов’язаних;

присвоїти військове звання солдат (матрос) запасу;

зазначити другу категорію запасу.

Таким чином, вимагати особисту явку до ТЦК лише для зміни статусу більше немає підстав. Водночас, якщо людині надсилають повістку, вона зобов’язана прибути до ТЦК та СП у визначений час.

Також немає обов’язку отримувати паперовий військово-обліковий документ — достатньо користуватися електронним документом (еВОД), доступним у застосунках Резерв+ або на порталі Дія.

Як оформити електронний військовий квиток через Дію

Отримати електронний військовий квиток можна просто і швидко через застосунок або портал Дія.

Для цього потрібно:

авторизуватись на порталі Дія;

обрати опцію Подати заяву;

увійти або зареєструватися в кабінеті громадянина з використанням електронного підпису;

перевірити свої особисті дані та створити запит;

переглянути готову заяву та підписати її електронним підписом.

Після обробки документ надійде на вказану електронну пошту. Також його можна завантажити у своєму кабінеті в розділі Отримані документи.

