Президент Володимир Зеленський сподівається, що Сполучені Штати не піддадуться на російський тиск у питанні зняття запроваджених раніше санкцій.

Зеленський про можливе зняття санкцій США з Росії

– Що стосується конкретики, діалогу Росії з США, нам відомо, що Росія проводить діалоги з представниками Сполучених Штатів Америки щодо можливого зняття санкцій. Ми дуже віримо, що США не підуть на такі поступки, – сказав Зеленський, відповідаючи на питання журналістів у вівторок, 10 березня.

За його словами, якщо санкції з Росії будуть зняті, “безумовно це буде серйозний удар: по нас це буде удар з точки зору зброї, а по всьому світу це – репутаційний удар, дуже складний, дуже серйозний”.

– Як можна знімати санкції з Росії? Якщо вона агресор, значить так можна робити і не тільки їм. В принципі це такий не дуже позитивний приклад для інших, – сказав президент.

Зеленський зазначив, що “це правильна стратегія для всіх – економічно не підтримувати Росію”.

– Мені здається, що це не виключно українська стратегія, це стратегія всього цивілізованого світу, щоб Росія фінансово страждала, бо вона використовує ці гроші проти нас, використовує саме на зброю, – додав він.

Санкції США проти Росії

22 жовтня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Роснефти, Лукойла та їхніх дочірніх компаній. До списку включено понад 34 фірми.

Це рішення ухвалили “у зв’язку з відсутністю серйозної прихильності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні”.

6 березня Мінфін США зняв санкції з німецької дочірньої компанії Роснефти – Rosneft Deutschland.

7 березня стало відомо, що Міністерство фінансів США розглядає можливість зняття санкцій з російської нафти, щоб усунути дефіцит нафти у світі через військову операцію проти Ірану на Близькому Сході.

За день до цього Сполучені Штати на 30 днів послабили санкційні обмеження щодо нафти з Росії для Індії.

