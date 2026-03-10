Начальник Головного оперативного управління Генштабу генерал-майор Олександр Комаренко заявив, що Сили оборони України звільнили від російських загарбників майже всю частину Дніпропетровської області, яка була окупована.

Про це Олександр Комаренко сказав в інтерв’ю РБК-Україна.

Звільнення Дніпропетровської області

Олександрівський напрямок – це стик Дніпропетровської та Запорізької областей.

На цьому напрямку наступальні дії ЗСУ проводяться силами десантно-штурмових військ, штурмових військ за підтримки механізованих бригад.

За словами Олександра Комаренка, на Олександрівському напрямку на сьогодні звільнено понад 400 кв. км території. На дещо меншій території зачищена від ворога тилова зона.

— Звільнена майже вся територія Дніпропетровської області. Залишилося допрацювати три невеликі населені пункти і ще два — зачистити. До речі, завдяки цим активним діям у лютому маємо позитивну динаміку — звільнено більше території, ніж втрачено, — наголосив військовий.

Олександр Комаренко нагадав, що російське командування постійно говорить, що їм потрібні весь Донбас та буферна зона. Окупанти сунулися у Дніпропетровську область, бо саме з неї хотіли створити цю буферну зону.

За словами генерал-майора, ситуація на фронті доволі складна, але контрольована. Найважчими залишаються Покровський та Олександрівський напрямки – тут зосереджені основні зусилля противника.

Зараз кількість ворожих атак біля Покровська та Мирнограда дещо знизилася, бо росіяни націлюються саме на Олександрівський напрямок.

— Для ворога лишаються пріоритетними Покровський, Олександрівський та Запорізький напрямки. Це для них це, по-перше, повний контроль над Луганською та Донецькою областями. По-друге — максимальне просування у Запорізькій та Дніпропетровській областях. У них такі плани, і їхні дії для виконання цих планів будуть продовжуватися, — каже Олександр Комаренко.

