В Луганской области украинские военные уничтожили радиолокационную станцию ​​1К148 Ястреб-АВ российских захватчиков.

Нацгвардейцы уничтожили российскую РЛС Ястреб-АВ

Бойцы спецподразделения беспилотных авиационных комплексов Lasar’s Group Нацгвардии Украины уничтожили российскую РЛС Ястреб-АВ в Луганской области.

– Отдельный отряд специального назначения Lasar’s Group НГУ записал на свой счет еще один ценный актив россиян. Экипажи подразделения уничтожили РЛС 1К148 Ястреб-АВ в Луганской области глубоко за линией столкновения, сообщает спецподразделение Lasar’s Group сообщил в Facebook.

Операция была проведена во взаимодействии с отделением управления дежурными силами командного пункта регионального центра радиоэлектронной разведки Север.

— Товарищи предоставили информацию о районе дислокации РЛС. По полученным данным Лазари установили точное месторасположение вражеского комплекса и отправили туда тяжелые бомберы, — отметили в подразделении Lasar’s Group.

Военные рассказали, что после первого точного сброса россияне попытались спасти технику. Однако бойцы Lasar’s Group проявили креативность и отследили передвижение РЛС. Наш пилот посадил бомбер на Ястреб-АВ и благодаря этому Лазари двигались с ним по маршруту. Следующими ударами бойцы окончательно уничтожили радиолокационную станцию.

Примерная стоимость РЛС Ястреб-АВ составляет $50 млн.

