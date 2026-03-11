Стоит $50 млн: на Луганщине нацгвардейцы уничтожили российскую РЛС Ястреб-АВ
- Бойцы спецподразделения Lasar's Group уничтожили российскую радиолокационную станцию 1К148 Ястреб-АВ в Луганской области.
- Координаты вражеской техники военным передали подразделения радиоэлектронной разведки, после чего дроны атаковали цель глубоко за линией фронта.
- После нескольких ударов украинские военные окончательно уничтожили РЛС, стоимость которой оценивается примерно в $50 млн.
В Луганской области украинские военные уничтожили радиолокационную станцию 1К148 Ястреб-АВ российских захватчиков.
Нацгвардейцы уничтожили российскую РЛС Ястреб-АВ
Бойцы спецподразделения беспилотных авиационных комплексов Lasar’s Group Нацгвардии Украины уничтожили российскую РЛС Ястреб-АВ в Луганской области.
– Отдельный отряд специального назначения Lasar’s Group НГУ записал на свой счет еще один ценный актив россиян. Экипажи подразделения уничтожили РЛС 1К148 Ястреб-АВ в Луганской области глубоко за линией столкновения, сообщает спецподразделение Lasar’s Group сообщил в Facebook.
Операция была проведена во взаимодействии с отделением управления дежурными силами командного пункта регионального центра радиоэлектронной разведки Север.
— Товарищи предоставили информацию о районе дислокации РЛС. По полученным данным Лазари установили точное месторасположение вражеского комплекса и отправили туда тяжелые бомберы, — отметили в подразделении Lasar’s Group.
Военные рассказали, что после первого точного сброса россияне попытались спасти технику. Однако бойцы Lasar’s Group проявили креативность и отследили передвижение РЛС. Наш пилот посадил бомбер на Ястреб-АВ и благодаря этому Лазари двигались с ним по маршруту. Следующими ударами бойцы окончательно уничтожили радиолокационную станцию.
Примерная стоимость РЛС Ястреб-АВ составляет $50 млн.