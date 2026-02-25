Украинские спецназовцы уничтожили С-400 Триумф и Панцирь-С1 в Крыму
- Силы специальных операций ВСУ успешно поразили российский зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф и уничтожили комплекс Панцирь-С1 во время атаки в оккупированном Крыму.
- В результате удара подразделения Middle strike ликвидированы пусковая установка, вражеская РЛС и вспомогательные элементы системы, что существенно ослабило противовоздушную оборону захватчиков.
Украинские спецназовцы поразили российский зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф и уничтожили зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь С-1 во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщило командование Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
Поражение ЗРК С-400 Триумф и ЗРГК Панцирь С-1
По информации ССО ВСУ, в ночь на 25 февраля подразделения Middle strike успешно поразили позиции противовоздушной обороны российских войск в Крыму.
В частности, в Силах специальных операций подтвердили уничтожение пусковой установки, радиолокационной станции 92Н6Е и вспомогательных элементов системы С-400 по результатам удара.
В то же время ССО ВСУ поразили Панцирь-С1, который прикрывал важные объекты и позиции российской противовоздушной обороны от дронов и ракет на малых или средних высотах.
В Силах специальных операций подчеркнули, что в дальнейшем будут осуществлять асимметричные действия, чтобы уменьшить наступательный потенциал российской армии.