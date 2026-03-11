Коштує $50 млн: на Луганщині нацгвардійці знищили російську РЛС Ястреб-АВ
- Бійці спецпідрозділу Lasar’s Group знищили російську радіолокаційну станцію 1К148 Ястреб-АВ у Луганській області.
- Координати ворожої техніки військовим передали підрозділи радіоелектронної розвідки, після чого дрони атакували ціль глибоко за лінією фронту.
- Після кількох ударів українські військові остаточно знищили РЛС, вартість якої оцінюють приблизно у $50 млн.
У Луганській області українські військові знищили радіолокаційну станцію 1К148 Ястреб-АВ російських загарбників.
Нацгвардійці знищили російську РЛС Ястреб-АВ
Бійці спецпідрозділу безпілотних авіаційних комплексів Lasar’s Group Нацгвардії України знищили російську РЛС Ястреб-АВ на Луганщині.
– Окремий загін спеціального призначення Lasar’s Group НГУ записав на свій рахунок ще один цінний актив росіян. Екіпажі підрозділу знищили РЛС 1К148 Ястреб-АВ у Луганській області глибоко за лінією зіткнення, – повідомляє спецпідрозділ Lasar’s Group повідомив у Facebook.
Операція була проведена у взаємодії з відділенням управління черговими силами командного пункту регіонального центру радіоелектронної розвідки Північ.
– Побратими надали інформацію про район дислокації РЛС. За отриманими даними “Лазарі” встановили точне місце розташування ворожого комплексу і відправили туди важкі бомбери, – зазначили в підрозділі Lasar’s Group.
Військові зазначили, що “після першого влучного скиду росіяни спробували врятувати техніку. Проте бійці Lasar’s Group проявили креативність і відстежили пересування РЛС. Наш пілот посадив бомбер на Ястреб-АВ і завдяки цьому Лазарі рухалися з нею по маршруту. Наступними ударами бійці остаточно знищили РЛС.
Орієнтовна вартість РЛС Ястреб-АВ становить $50 млн.