У Луганській області українські військові знищили радіолокаційну станцію 1К148 Ястреб-АВ російських загарбників.

Нацгвардійці знищили російську РЛС Ястреб-АВ

Бійці спецпідрозділу безпілотних авіаційних комплексів Lasar’s Group Нацгвардії України знищили російську РЛС Ястреб-АВ на Луганщині.

– Окремий загін спеціального призначення Lasar’s Group НГУ записав на свій рахунок ще один цінний актив росіян. Екіпажі підрозділу знищили РЛС 1К148 Ястреб-АВ у Луганській області глибоко за лінією зіткнення, – повідомляє спецпідрозділ Lasar’s Group повідомив у Facebook.

Операція була проведена у взаємодії з відділенням управління черговими силами командного пункту регіонального центру радіоелектронної розвідки Північ.

– Побратими надали інформацію про район дислокації РЛС. За отриманими даними “Лазарі” встановили точне місце розташування ворожого комплексу і відправили туди важкі бомбери, – зазначили в підрозділі Lasar’s Group.

Військові зазначили, що “після першого влучного скиду росіяни спробували врятувати техніку. Проте бійці Lasar’s Group проявили креативність і відстежили пересування РЛС. Наш пілот посадив бомбер на Ястреб-АВ і завдяки цьому Лазарі рухалися з нею по маршруту. Наступними ударами бійці остаточно знищили РЛС.

Орієнтовна вартість РЛС Ястреб-АВ становить $50 млн.

