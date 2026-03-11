Мир на данном этапе не готов к Третьей мировой войне, поскольку современные конфликты сочетают в себе новые технологии и масштабные наземные боевые действия.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью ирландскому блогеру Кейлину Робертсону.

Почему может возникнуть Третья мировая война

Во время беседы стороны обсуждали конфликт на Ближнем Востоке и риск его расширения.

Зеленский отметил, что во время полномасштабной войны России против Украины Москва использовала дроны с иранскими деталями.

Сейчас же ситуация изменилась — по его словам, Иран получает российские комплектующие, что позволяет Тегерану использовать эти технологии для атак в регионе.

По словам президента, Иран уже атакует страны Ближнего Востока и американские военные базы.

— Это самый большой риск, с которым мир сталкивался за последние годы, потому что это может быть Третья мировая война, — отметил Зеленский.

Президент Украины также предупредил, что если войну не остановить сейчас, конфликт на Ближнем Востоке может затянуться как минимум до осени.

Он подчеркнул, что Запад должен был действовать более решительно еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину.

По словам Зеленского, тогда можно было бы избежать нынешнего обострения в мире.

Почему мир не готов к глобальной войне

По мнению Зеленского, многие страны технически не готовы к такому масштабному конфликту.

В частности, он отметил, что большинство европейских государств только начинают усиливать оборонные возможности.

Президент подчеркнул, что современная война — это не только ракеты и дроны, но и масштабные наземные боевые действия, которые требуют большого опыта.

По его словам, такого опыта пока почти ни у кого нет.

— Мировая война — это не только дроны и ракеты. Это будет война с наземными войсками и огромным количеством потерь, — сказал Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что российский президент Владимир Путин уже фактически развязал Третью мировую войну.

В интервью журналисту Джереми Боуэну для BBC Зеленский подчеркнул, что единственным способом остановить Путина является сильное военное и экономическое давление.

